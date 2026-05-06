Süper Lig’in asist lideri belli oldu! Yıldız isimler listede...

Trendyol Süper Lig'de bitime 2 hafta kala en çok gol pası veren futbolcular ortaya çıktı. İşte dev listede zirvenin sahibi...

Giriş Tarihi: 06.05.2026 16:06
Türk futbolunun en üst düzey organizasyonlarından Trendyol Süper Lig'de 32. hafta maçları tamamlandı. Oynanan karşılaşmalar sonrasında oyuncuların bireysel performansları dikkat çekti. Süper Lig'de asist krallığı yarışında zirvedeki isim belli oldu. İşte Süper Lig'de asist krallığı yarışında sıralama…

13- Wagner Pina | Trabzonspor | 7 asist

12- Yusuf Sarı | Başakşehir | 7 asist

11- Dorgeles Nene | Fenerbahçe | 7 asist

10- Alexandru Maxim | Gaziantep FK | 7 asist

9- Florent Hadergjonaj | Alanyaspor | 8 asist

8- Vaclav Cerny | Beşiktaş | 8 asist

7- Orkun Kökçü | Beşiktaş | 9 asist

6- Qazim Laci | Çaykur Rizespor | 9 asist

5- Drissa Camara | Gaziantep FK | 9 asist

4- Barış Alper Yılmaz | Galatasaray | 11 asist

3- Oleksandr Zubkov | Trabzonspor | 11 asist

2- Yunus Akgün | Galatasaray | 11 asist

1- Marco Asensio | Fenerbahçe | 13 asist

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
