Süper Lig’in asist lideri belli oldu! Yıldız isimler listede...

Türk futbolunun en üst düzey organizasyonlarından Trendyol Süper Lig'de 32. hafta maçları tamamlandı. Oynanan karşılaşmalar sonrasında oyuncuların bireysel performansları dikkat çekti. Süper Lig'de asist krallığı yarışında zirvedeki isim belli oldu. İşte Süper Lig'de asist krallığı yarışında sıralama… 13- Wagner Pina | Trabzonspor | 7 asist 12- Yusuf Sarı | Başakşehir | 7 asist 11- Dorgeles Nene | Fenerbahçe | 7 asist 10- Alexandru Maxim | Gaziantep FK | 7 asist 9- Florent Hadergjonaj | Alanyaspor | 8 asist 8- Vaclav Cerny | Beşiktaş | 8 asist 7- Orkun Kökçü | Beşiktaş | 9 asist 6- Qazim Laci | Çaykur Rizespor | 9 asist 5- Drissa Camara | Gaziantep FK | 9 asist 4- Barış Alper Yılmaz | Galatasaray | 11 asist 3- Oleksandr Zubkov | Trabzonspor | 11 asist 2- Yunus Akgün | Galatasaray | 11 asist 1- Marco Asensio | Fenerbahçe | 13 asist