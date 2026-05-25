Süper Lig’in en büyük stadyumu belli oldu! İşte 2026-2027 sezonu statları

Süper Lig'de 2026-2027 sezonunda mücadele edecek takımlar ve maçlarını oynayacakları stadyumlar netlik kazandı. 18 takımın yer alacağı Süper Lig'de maçlar 17 farklı stadyumda oynanacak. Süper Lig'de gelecek sezon maçlara ev sahipliği yapacak stadyumların kapasiteleri dikkat çekti. İşte Süper Lig'de 2026-2027 sezonunda kullanılacak stadyumlar... 17- Alanya Oba Stadyumu | Alanyaspor | 9.727 16- Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu | Kasımpaşa - Eyüpspor | 13.797 15- Çaykur Didi Stadyumu | Rizespor | 14.879 14- Çorum Şehir Stadyumu | Çorum FK | 15.000 13- Başakşehir Fatih Terim Stadyumu | Başakşehir | 17.067 12- Eryaman Stadyumu | Gençlerbirliği | 20.000 11- Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu | Erzurumspor FK | 21.374 10- Gürsel Aksel Stadyumu | Göztepe | 23.376 9- Gaziantep Stadyumu | Gaziantep FK | 30.320 8- Diyarbakır Stadyumu | Amedspor | 33.000 7- Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu | Samsunspor | 34.303 6- Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu | Kocaelispor | 34.829 5- Papara Park | Trabzonspor | 41.000 4- Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu | Konyaspor | 41.600 3- Tüpraş Stadyumu | Beşiktaş | 42.684 2- Chobani Stadyumu | Fenerbahçe | 47.430 1- Rams Park | Galatasaray | 53.978