Süper Lig’in en büyük stadyumu belli oldu! İşte 2026-2027 sezonu statları

Süper Lig'de 2026-2027 sezonunda mücadele edecek 18 takım belli oldu. 3 takımın veda ettiği ve 3 takımın yükseldiği Süper Lig'de gelecek sezon kullanılacak stadyumları sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 25.05.2026 17:15
Süper Lig'de 2026-2027 sezonunda mücadele edecek takımlar ve maçlarını oynayacakları stadyumlar netlik kazandı. 18 takımın yer alacağı Süper Lig'de maçlar 17 farklı stadyumda oynanacak. Süper Lig'de gelecek sezon maçlara ev sahipliği yapacak stadyumların kapasiteleri dikkat çekti. İşte Süper Lig'de 2026-2027 sezonunda kullanılacak stadyumlar…

17- Alanya Oba Stadyumu | Alanyaspor | 9.727

16- Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu | Kasımpaşa - Eyüpspor | 13.797

15- Çaykur Didi Stadyumu | Rizespor | 14.879

14- Çorum Şehir Stadyumu | Çorum FK | 15.000

13- Başakşehir Fatih Terim Stadyumu | Başakşehir | 17.067

12- Eryaman Stadyumu | Gençlerbirliği | 20.000

11- Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu | Erzurumspor FK | 21.374

10- Gürsel Aksel Stadyumu | Göztepe | 23.376

9- Gaziantep Stadyumu | Gaziantep FK | 30.320

8- Diyarbakır Stadyumu | Amedspor | 33.000

7- Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu | Samsunspor | 34.303

6- Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu | Kocaelispor | 34.829

5- Papara Park | Trabzonspor | 41.000

4- Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu | Konyaspor | 41.600

3- Tüpraş Stadyumu | Beşiktaş | 42.684

2- Chobani Stadyumu | Fenerbahçe | 47.430

1- Rams Park | Galatasaray | 53.978

