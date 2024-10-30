Süper Lig’in en çok kulüp değiştiren Türk oyuncuları belli oldu! Birçoğunu hatırlamayacaksınız bile...

Süper Lig tarihinde en çok kulüp değiştiren oyuncuları sizler için bir araya getirdik. Türk futbolunun yetiştirdiği birçok eski futbolcu kariyerinde birçok takımda forma giydi. İşte Türk futbolunda en çok kulüp değiştiren ve bazıları çok bilinen, bazılarının ise ismini bile zor hatırladığımız o oyuncular...

En az 7 kulüp değiştiren oyuncular listede yer almaktadır...