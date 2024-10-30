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Süper Lig'in en çok kulüp değiştiren Türk oyuncuları belli oldu! Birçoğunu hatırlamayacaksınız bile...

Süper Lig tarihinde her sezon olduğu gibi bu sezonda da birçok transfer gerçekleşti. Peki Türk futbolunda en çok kulüp değiştiren oyuncular kimler? Süper Lig'de forma giymiş ve en çok kulüp değiştiren oyuncuları bir araya getirdik. Şu anda birçoğu teknik direktörlük yapan isimleri bazılarını hatırlamak bile zor. İşte Türk futbolunun en çok kulüp değiştiren Türk oyuncuları...

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Giriş Tarihi: 30.10.2024 20:31 Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 20:31
Süper Lig’in en çok kulüp değiştiren Türk oyuncuları belli oldu! Birçoğunu hatırlamayacaksınız bile...

Süper Lig tarihinde en çok kulüp değiştiren oyuncuları sizler için bir araya getirdik. Türk futbolunun yetiştirdiği birçok eski futbolcu kariyerinde birçok takımda forma giydi. İşte Türk futbolunda en çok kulüp değiştiren ve bazıları çok bilinen, bazılarının ise ismini bile zor hatırladığımız o oyuncular...

En az 7 kulüp değiştiren oyuncular listede yer almaktadır...

Süper Lig’in en çok kulüp değiştiren Türk oyuncuları belli oldu! Birçoğunu hatırlamayacaksınız bile...

YALÇIN AYHAN - KULÜP SAYISI: 12

Süper Lig’in en çok kulüp değiştiren Türk oyuncuları belli oldu! Birçoğunu hatırlamayacaksınız bile...

ERGÜN TEBER - KULÜP SAYISI: 11

Süper Lig’in en çok kulüp değiştiren Türk oyuncuları belli oldu! Birçoğunu hatırlamayacaksınız bile...

MURAT ERDOĞAN - KULÜP SAYISI: 11

Süper Lig’in en çok kulüp değiştiren Türk oyuncuları belli oldu! Birçoğunu hatırlamayacaksınız bile...

SİNAN KALOĞLU - KULÜP SAYISI: 10

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