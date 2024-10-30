Süper Lig'in en çok kulüp değiştiren Türk oyuncuları belli oldu! Birçoğunu hatırlamayacaksınız bile...
Süper Lig tarihinde her sezon olduğu gibi bu sezonda da birçok transfer gerçekleşti. Peki Türk futbolunda en çok kulüp değiştiren oyuncular kimler? Süper Lig'de forma giymiş ve en çok kulüp değiştiren oyuncuları bir araya getirdik. Şu anda birçoğu teknik direktörlük yapan isimleri bazılarını hatırlamak bile zor. İşte Türk futbolunun en çok kulüp değiştiren Türk oyuncuları...
Giriş Tarihi: 30.10.2024 20:31
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 20:31