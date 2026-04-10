Süper Lig’in en değerli 10 futbolcusu belli oldu! CIES raporu açıklandı

Süper Lig'de forma giyen futbolcular arasında en değerli 10 isim netlik kazandı. Futbol araştırma kurumu CIES, Süper Lig'in en değerli 10 yıldızını açıkladı. Victor Osimhen'in zirvede yer aldığı listede 4 milli yıldız da yer aldı. İşte Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu... Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, listede 10'uncu sırada gösterildi. Barış Alper Yılmaz'ın güncel piyasa değeri 22 milyon 100 bin euro olarak hesaplandı. Sarı-kırmızılılardan bir diğer milli futbolcu Yunus Akgün se 9'uncu sırada yer aldı. Yunus Akgün'ün piyasa değeri 22 milyon 300 bin euro olarak gösterildi. Süper Lig'in en değerli 8'inci oyuncusu Trabzonspor'dan Felipe Augusto oldu. Felipe Augusto'nun piyasa değeri 22 milyon 900 bin euro olarak hesaplandı. BEŞİKTAŞ'TAN ORKUN TEK İSİM Beşiktaş'tan listeye giren tek isim Orkun Kökçü oldu. Orkun Kökçü'nün piyasa değeri 24 milyon 600 bin euro olarak gösterildi. Orkun Kökçü hazırlanan raporda 7'nci oldu. Fenerbahçe'den Matteo Guendouzi, listede 6'ncı sırada yer aldı. Matteo Guendouzi'nin piyasa değerinin 25 milyon 100 bin euro olduğu vurgulandı. Fenerbahçe'nin genç yıldızı Dorgeles Nene ise en değerli 5'inci isim oldu. Dorgeles Nene'nin piyasa değeri 26 milyon euro olarak hesaplandı. Sarı-lacivertlilerin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu listede 4'üncü sırada gösterildi. Kerem Aktürkoğlu'na 26 milyon 100 bin euroluk değer biçildi. OULAI ÜÇÜNCÜ SIRADA Trabzonspor'un genç yeteneği Christ Oulai, 29 milyon 500 bin euroluk değeriyle CIES tarafından Süper Lig'in en değerli 3'üncü oyuncusu olarak raporlandı. Fenerbahçe'den Sidiki Cherif, 32 milyon 400 bin euroluk piyasa değeriyle 2'nci sırada kendisine yer buldu. ZİRVEDE OSIMHEN VAR CIES tarafından hazırlanan listede Süper Lig'in en değerli futbolcusu Victor Osimhen olarak gösterildi. Victor Osimhen'in piyasa değeri 50 milyon 300 bin euro olarak hesaplandı.