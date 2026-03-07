Trend Galeri Trend Spor Süper Lig’in en değerli 15 genç futbolcusu! İşte zirvenin sahibi

Süper Lig'de forma giyen oyuncuların piyasa değerleri güncellendi. Yapılan güncelleme sonrası 21 yaş altındaki en değerli futbolcular belli oldu.

Giriş Tarihi: 07.03.2026 16:55 Güncelleme Tarihi: 07.03.2026 16:56
Süper Lig'de forma giyen 21 yaş altındaki genç oyuncuların piyasa değerleri güncellendi. Yapılan güncelleme sonrası Süper Lig'in en değerli genç yıldızları netlik kazandı. İşte Süper Lig'in en değerli 15 futbolcusu…

15- Arda Ünyay | Galatasaray | 1 milyon euro

14- Baran Ali Gezek | Eyüpspor| 1 milyon euro

13- Deniz Eren Dönmezer | Kayserispor | 1 milyon euro

12- Onuralp Çevikkan | Trabzonspor | 1 milyon euro

11- Joseph Nonge | Kocaelispor | 1.5 milyon euro

10- Guilherme Luiz | Göztepe | 1.5 milyon euro

9- Hamza Güreler | Başakşehir | 2 milyon euro

8- Ruan | Alanyaspor | 2 milyon euro

7- Deniz Ertaş | Konyaspor | 3.5 milyon euro

6- Mustafa Hekimoğlu | Beşiktaş | 5 milyon euro

5- Yasin Özcan | Beşiktaş | 5 milyon euro

4- Taylan Bulut | Beşiktaş | 5 milyon euro

3- Renato Nhaga | Galatasaray | 6 milyon euro

2- Christ Oulai | Trabzonspor | 17 milyon euro

1- Sidiki Cherif | Fenerbahçe | 18 milyon euro