Süper Lig’in en değerli 15 genç futbolcusu! İşte zirvenin sahibi

Süper Lig'de forma giyen 21 yaş altındaki genç oyuncuların piyasa değerleri güncellendi. Yapılan güncelleme sonrası Süper Lig'in en değerli genç yıldızları netlik kazandı. İşte Süper Lig'in en değerli 15 futbolcusu... 15- Arda Ünyay | Galatasaray | 1 milyon euro 14- Baran Ali Gezek | Eyüpspor| 1 milyon euro 13- Deniz Eren Dönmezer | Kayserispor | 1 milyon euro 12- Onuralp Çevikkan | Trabzonspor | 1 milyon euro 11- Joseph Nonge | Kocaelispor | 1.5 milyon euro 10- Guilherme Luiz | Göztepe | 1.5 milyon euro 9- Hamza Güreler | Başakşehir | 2 milyon euro 8- Ruan | Alanyaspor | 2 milyon euro 7- Deniz Ertaş | Konyaspor | 3.5 milyon euro 6- Mustafa Hekimoğlu | Beşiktaş | 5 milyon euro 5- Yasin Özcan | Beşiktaş | 5 milyon euro 4- Taylan Bulut | Beşiktaş | 5 milyon euro 3- Renato Nhaga | Galatasaray | 6 milyon euro 2- Christ Oulai | Trabzonspor | 17 milyon euro 1- Sidiki Cherif | Fenerbahçe | 18 milyon euro