Süper Lig’in en değerli 15 stoperi belli oldu! Açık ara zirvede

Süper Lig'de forma giyen oyuncular arasında en değerli 15 stoper netlik kazandı. Türkiye'de oynanan en değerli savunmacı ortaya çıktı. İşte Süper Lig'in en değerli 15 stoperi... 15- TONI BOREVKOVIC | SAMSUNSPOR | 3.5 MİLYON EURO 14- MALCOM BOKELE | GÖZTEPE | 3.5 MİLYON EURO 13- RICK VAN DRONGELEN | SAMSUNSPOR | 4 MİLYON EURO 12- EMİRHAN TOPÇU | BEŞİKTAŞ | 5 MİLYON EURO 11- FELIX UDUOKHAI | BEŞİKTAŞ | 5 MİLYON EURO 10- TAHA ALTIKARDEŞ | GÖZTEPE | 5 MİLYON EURO 9- JEROME OPOKU | TRABZONSPOR | 5 MİLYON EURO 8- CHIBUKE NWAIWU | TRABZONSPOR | 6 MİLYON EURO 7- ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ | FENERBAHÇE | 6 MİLYON EURO 6- ABDÜLKERİM BARDAKCI | GALATASARAY | 6.5 MİLYON EURO 5- TIAGO DJALO | BEŞİKTAŞ | 7 MİLYON EURO 4- ARSENIY BATAGOV | TRABZONSPOR | 9 MİLYON EURO 3- MILAN SKRINIAR | FENERBAHÇE | 11 MİLYON EURO 2- JAYDEN OOSTERWOLDE | FENERBAHÇE | 16 MİLYON EURO 1- DAVINSON SANCHEZ | GALATASARAY | 18 MİLYON EURO