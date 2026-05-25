Trend Galeri Trend Spor Süper Lig’in en değerli 23 yaş altı futbolcuları! İşte zirvedeki isim

Süper Lig’in en değerli 23 yaş altı futbolcuları! İşte zirvedeki isim

Süper Lig'de forma giyen oyuncular arasında 23 yaş altındaki en değerli 20 oyuncu belli oldu. Listedeki ismin piyasa değeri dudak uçuklattı.

Giriş Tarihi: 25.05.2026 19:35
Süper Lig’in en değerli 23 yaş altı futbolcuları! İşte zirvedeki isim

Süper Lig'de gerçekleştirilen piyasa değer güncellemesi sonrası en değerli genç futbolcular ortaya çıktı. 23 yaş altındaki en değerli Süper Lig yıldızları belli oldu. İşte Süper Lig'in en değerli 20 genç futbolcusu…

Süper Lig’in en değerli 23 yaş altı futbolcuları! İşte zirvedeki isim

20- Ruan | Alanyaspor | 3 milyon euro

Süper Lig’in en değerli 23 yaş altı futbolcuları! İşte zirvedeki isim

19- Deniz Ertaş | Konyaspor | 3.5 milyon euro

Süper Lig’in en değerli 23 yaş altı futbolcuları! İşte zirvedeki isim

18- Adem Arous | Kasımpaşa | 4 milyon euro

Süper Lig’in en değerli 23 yaş altı futbolcuları! İşte zirvedeki isim

17- Taha Altıkardeş | Göztepe | 4 milyon euro

Süper Lig’in en değerli 23 yaş altı futbolcuları! İşte zirvedeki isim

16- Mathias Lovik | Trabzonspor | 4 milyon euro

Süper Lig’in en değerli 23 yaş altı futbolcuları! İşte zirvedeki isim

15- Mustafa Hekimoğlu | Beşiktaş | 5 milyon euro

Süper Lig’in en değerli 23 yaş altı futbolcuları! İşte zirvedeki isim

14- Yasin Özcan | Beşiktaş | 5 milyon euro

Süper Lig’in en değerli 23 yaş altı futbolcuları! İşte zirvedeki isim

13- Taylan Bulut | Beşiktaş | 5 milyon euro

Süper Lig’in en değerli 23 yaş altı futbolcuları! İşte zirvedeki isim

12- Ümit Akdağ | Alanyaspor | 6 milyon euro

Süper Lig’in en değerli 23 yaş altı futbolcuları! İşte zirvedeki isim

11- Kacper Kozlowski | Gaziantep FK | 6 milyon euro

Süper Lig’in en değerli 23 yaş altı futbolcuları! İşte zirvedeki isim

10- Renato Nhaga | Galatasaray | 6 milyon euro

Süper Lig’in en değerli 23 yaş altı futbolcuları! İşte zirvedeki isim

9- Yiğit Efe Demir | Fenerbahçe | 6 milyon euro

Süper Lig’in en değerli 23 yaş altı futbolcuları! İşte zirvedeki isim

8- Maestro | Alanyaspor | 7 milyon euro

Süper Lig’in en değerli 23 yaş altı futbolcuları! İşte zirvedeki isim

7- Abbosbek Fayzullaev | Başakşehir | 7 milyon euro

Süper Lig’in en değerli 23 yaş altı futbolcuları! İşte zirvedeki isim

6- Anthony Dennis | Göztepe | 8 milyon euro

Süper Lig’in en değerli 23 yaş altı futbolcuları! İşte zirvedeki isim

5- Chibuike Nwaiwu | Trabzonspor | 10 milyon euro

Süper Lig’in en değerli 23 yaş altı futbolcuları! İşte zirvedeki isim

4- Yaser Asprilla | Galatasaray | 14 milyon euro

Süper Lig’in en değerli 23 yaş altı futbolcuları! İşte zirvedeki isim

3- Felipe Augusto | Trabzonspor | 15 milyon euro

Süper Lig’in en değerli 23 yaş altı futbolcuları! İşte zirvedeki isim

2- Sidiki Cherif | Fenerbahçe | 18 milyon euro

Süper Lig’in en değerli 23 yaş altı futbolcuları! İşte zirvedeki isim

1- Christ Oulai | Trabzonspor | 23 milyon euro

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#SÜPER LİG #TRABZONSPOR #BEŞİKTAŞ #FENERBAHÇE #GALATASARAY