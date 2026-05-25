Süper Lig’in en değerli 23 yaş altı futbolcuları! İşte zirvedeki isim

Süper Lig'de gerçekleştirilen piyasa değer güncellemesi sonrası en değerli genç futbolcular ortaya çıktı. 23 yaş altındaki en değerli Süper Lig yıldızları belli oldu. İşte Süper Lig'in en değerli 20 genç futbolcusu... 20- Ruan | Alanyaspor | 3 milyon euro 19- Deniz Ertaş | Konyaspor | 3.5 milyon euro 18- Adem Arous | Kasımpaşa | 4 milyon euro 17- Taha Altıkardeş | Göztepe | 4 milyon euro 16- Mathias Lovik | Trabzonspor | 4 milyon euro 15- Mustafa Hekimoğlu | Beşiktaş | 5 milyon euro 14- Yasin Özcan | Beşiktaş | 5 milyon euro 13- Taylan Bulut | Beşiktaş | 5 milyon euro 12- Ümit Akdağ | Alanyaspor | 6 milyon euro 11- Kacper Kozlowski | Gaziantep FK | 6 milyon euro 10- Renato Nhaga | Galatasaray | 6 milyon euro 9- Yiğit Efe Demir | Fenerbahçe | 6 milyon euro 8- Maestro | Alanyaspor | 7 milyon euro 7- Abbosbek Fayzullaev | Başakşehir | 7 milyon euro 6- Anthony Dennis | Göztepe | 8 milyon euro 5- Chibuike Nwaiwu | Trabzonspor | 10 milyon euro 4- Yaser Asprilla | Galatasaray | 14 milyon euro 3- Felipe Augusto | Trabzonspor | 15 milyon euro 2- Sidiki Cherif | Fenerbahçe | 18 milyon euro 1- Christ Oulai | Trabzonspor | 23 milyon euro