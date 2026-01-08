Trend Galeri Trend Spor Süper Lig’in en değerli genç oyuncuları! İşte zirvedeki isim

Süper Lig’in en değerli genç oyuncuları! İşte zirvedeki isim

Süper Lig ve Avrupa'da transfer sezonu devam ederken gözler genç yeteneklere çevrildi. İşte Süper Lig'in en yüksek piyasa değerine sahip 20 yaş ve altı oyuncuları…

Giriş Tarihi: 08.01.2026 17:06
Avrupa ile Türkiye'de transfer ve tescil dönemi devam ederken kulüpler takviyelerini sürdürüyor. Süper Lig'de forma giyen 20 yaş altı en değerli futbolcuları sizler için derledik. İşte Süper Lig'in en değerli genç oyuncuları…

10- Arda Ünyay | Galatasaray | Stoper | Yaş: 18 | Piyasa değeri: 1 milyon euro

9- Poyraz Yıldırım | Antalyaspor | Santrfor | Yaş: 20 | Piyasa değeri: 1 milyon 500 bin euro

8- Uchenna Ogundu | Alanyaspor | Santrfor | Yaş: 19 | Piyasa değeri: 1 milyon 500 bin euro

7- Joseph Nonge | Kocaelispor | Merkez orta saha | Yaş: 20 | Piyasa değeri: 1 milyon 800 bin euro

6- Hamza Güreler | Başakşehir | Stoper | Yaş: 19 | Piyasa değeri: 2 milyon euro

5- Cihan Çanak | Trabzonspor | Sağ kanat | Yaş: 20 | Piyasa değeri: 3 milyon euro

4- Deniz Ertaş | Konyaspor | Kaleci | Yaş: 20 | Piyasa değeri: 3 milyon 500 bin euro

3- Mustafa Hekimoğlu | Beşiktaş | Santrfor | Yaş: 18 | Piyasa değeri: 5 milyon euro

2- Taylan Bulut | Beşiktaş | Sağ bek | Yaş: 19 | Piyasa değeri: 6 milyon euro

1- Christ Inao Oulai | Trabzonspor | Merkez orta saha | Yaş: 19 | Piyasa değeri: 8 milyon euro