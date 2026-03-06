Trend Galeri Trend Spor Süper Lig'in en değerli ilk 11'i resmen güncellendi! Galatasaray listesi altüst etti...

Süper Lig'in en değerli ilk 11'i resmen güncellendi! Galatasaray listesi altüst etti...

Trendyol Süper Lig'de 2025/26 sezonunun piyasa değeri güncellemesi gerçekleşti. Transfermarkt verilerine göre, ligin en pahalı ilk 11'i de belli oldu. Tam 295 milyon Euro'ya ulaşan en değerli 11 futbolculu listeye Galatasaray damgasını vurdu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 06.03.2026 13:35 Güncelleme Tarihi: 06.03.2026 13:43
Trendyol Süper Lig'de takımların piyasa değerlerine güncelleme geldi. Transfermarkt kaynaklı güncellenen listede, bazı oyuncuların değeri artarken, bazı oyuncular ise değer kaybetti.

Kadroda, Süper Lig devleri; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın öne çıkan birçok yıldız futbolcusu yer aldı.

Değerini artırarak bu listeye giren isimlerin başında ise Fenerbahçe forması giyen Sidiki Chérif geliyor. Genç futbolcu, piyasa değerine yapılan 11 milyon Euro'luk artışla 18 milyon Euro'ya yükseldi.

EN PAHALI 11 BELLİ OLDU

Yaşanan değişimin ardından, tam 295 milyon Euro'yu bulan ligin en pahalı ilk 11'i de belli oldu.

Uğurcan Çakır - (Galatasaray 15 milyon Euro)

Emmanuel Agbadou - (Beşiktaş 18 milyon Euro)

Wilfried Singo - (Galatasaray 25 milyon Euro)

Jayden Oosterwolde - (Fenerbahçe 18 milyon Euro)

Orkun Kökçü - Beşiktaş (25 milyon Euro)

Matteo Guendouzi - Fenerbahçe (28 milyon Euro)

Gabriel Sara - Galatasaray (22 milyon Euro)

Barış Alper Yılmaz - Galatasaray (26 milyon Euro)

Noa Lang - Galatasaray (25 milyon Euro)

Sidiki Cherif - Fenerbahçe (18 milyon Euro)

Victor Osimhen - Galatasaray (75 milyon Euro)