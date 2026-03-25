Süper Lig’in en uzun futbolcuları belli oldu! Şaşırtan sıralama

Türk futbolunun en üst düzey organizasyonu Süper Lig'de 27. hafta maçları tamamlandı. Süper Lig'de forma giyen futbolcular arasında en uzun futbolcular sıralaması belli oldu. İşte Süper Lig'in en uzun futbolcuları listesi... German Onugkha | 193 cm | Kayserispor Bruno Petkovic | 193 cm | Kocaelispor Tarık Çetin | 193 cm | Fenerbahçe Felix Uduokhai | 193 cm | Beşiktaş Chibuike Nwaiwu | 193 cm | Trabzonspor İrfan Can Eğribayat | 193 cm | Samsunspor Toni Borevkovic | 193 cm | Samsunspor Anıl Yiğit Çınar | 193 cm | Fatih Karagümrük Jankat Yılmaz | 193 cm | Eyüpspor Yiğit Efe Demir | 194 cm | Fenerbahçe Yahia Fofana | 194 cm | Rizespor Erdem Canpolat | 194 cm | Rizespor Frantzdy Pierrot | 194 cm | Rizespor Rayyan Baniya | 194 cm | Konyaspor Marko Jevtovic | 194 cm | Konyaspor Ivo Grbic | 195 cm | Fatih Karagümrük Davie Selke | 195 cm | Başakşehir Heliton | 195 cm | Göztepe Ersin Destanoğlu | 195 cm | Beşiktaş Devis Vasquez | 195 cm | Beşiktaş Bedirhan Özyurt | 195 cm | Eyüpspor Julian Cuesta | 196 cm | Antalyaspor Tiago Çukur | 196 cm | Fatih Karagümrük Jerome Opoku | 197 cm | Başakşehir Paul Onuachu | 201 cm | Trabzonspor