Süper Lig’in en uzun futbolcuları belli oldu! Şaşırtan sıralama

Süper Lig'de 27. hafta maçları heyecanı geride kaldı. Süper Lig'de forma giyen oyuncular arasında en uzun isimler netlik kazandı.

Giriş Tarihi: 25.03.2026 17:15
Türk futbolunun en üst düzey organizasyonu Süper Lig'de 27. hafta maçları tamamlandı. Süper Lig'de forma giyen futbolcular arasında en uzun futbolcular sıralaması belli oldu. İşte Süper Lig'in en uzun futbolcuları listesi…

German Onugkha | 193 cm | Kayserispor

Bruno Petkovic | 193 cm | Kocaelispor

Tarık Çetin | 193 cm | Fenerbahçe

Felix Uduokhai | 193 cm | Beşiktaş

Chibuike Nwaiwu | 193 cm | Trabzonspor

İrfan Can Eğribayat | 193 cm | Samsunspor

Toni Borevkovic | 193 cm | Samsunspor

Anıl Yiğit Çınar | 193 cm | Fatih Karagümrük

Jankat Yılmaz | 193 cm | Eyüpspor

Yiğit Efe Demir | 194 cm | Fenerbahçe

Yahia Fofana | 194 cm | Rizespor

Erdem Canpolat | 194 cm | Rizespor

Frantzdy Pierrot | 194 cm | Rizespor

Rayyan Baniya | 194 cm | Konyaspor

Marko Jevtovic | 194 cm | Konyaspor

Ivo Grbic | 195 cm | Fatih Karagümrük

Davie Selke | 195 cm | Başakşehir

Heliton | 195 cm | Göztepe

Ersin Destanoğlu | 195 cm | Beşiktaş

Devis Vasquez | 195 cm | Beşiktaş

Bedirhan Özyurt | 195 cm | Eyüpspor

Julian Cuesta | 196 cm | Antalyaspor

Tiago Çukur | 196 cm | Fatih Karagümrük

Jerome Opoku | 197 cm | Başakşehir