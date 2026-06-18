Süper Lig’in yıldızından 2026 Dünya Kupası’nda tarihi gol! Davinson Sanchez kaptan...

Stat: Azteca
Hakemler: Anthony Taylor, Adam Nunn, Gary Beswick (İngiltere)
Özbekistan: Yusupov, Khusanov, Ashurmatov (Dk. 77 Orozov), Nasrullaev (Dk. 46 Sayfiyev), Abdullaev, Karimov, Mozgovoy, Şukurov, Urunov (Dk. 46 Khamdamov), Fayzullaev (Dk. 77 Amonov), Shomurodov (Dk. 90+3 Sergeev)
Kolombiya: Vargas, Munoz, Lucumi, Puerta (Dk. 80 Rios), Mojica, Sanchez, Rodriguez (Dk. 72 Campaz), Arias (Dk. 90+3 Castano), Lerma, Diaz (Dk. 90+3 Gomez), Suarez (Dk. 80 Hernandez)
Goller: Dk. 40 Munoz, Dk. 65 Diaz, Dk. 90+9 Campaz (Kolombiya), Dk. 60 Fayzullaev (Özbekistan)
Sarı kart: Dk. 7 Mojica (Kolombiya), Dk. 34 Khusanov (Özbekistan)