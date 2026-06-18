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Süper Lig’in yıldızından 2026 Dünya Kupası’nda tarihi gol! Davinson Sanchez kaptan...

Kolombiya, 2026 Dünya Kupası K Grubu ilk maçında Özbekistan'ı 3-1 mağlup etti. Karşılaşmada Süper Lig'in yıldızı tarihi bir gole imza attı. Galatasaray forması giyen Davinson Sanchez ise kaptanlık bandını koluna taktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.06.2026 06:59 Güncelleme Tarihi: 18.06.2026 07:27
Süper Lig’in yıldızından 2026 Dünya Kupası’nda tarihi gol! Davinson Sanchez kaptan...

2026 Dünya Kupası K Grubu ilk maçında Kolombiya ile Özbekistan, Estadio Azteca'da karşı karşıya geldi.

Süper Lig’in yıldızından 2026 Dünya Kupası’nda tarihi gol! Davinson Sanchez kaptan...

Zorlu mücadeleyi Kolombiya, 3-1 kazandı. Nestor Lorenzo'nun öğrencilerine galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Munoz, 65. dakikada Luis Diaz ve 90+9. dakikada Campaz kaydetti.

Süper Lig’in yıldızından 2026 Dünya Kupası’nda tarihi gol! Davinson Sanchez kaptan...

1 GOL 1 ASİST YAPTI

Kolombiya forması giyen Bayern Münihli Diaz, karşılaşmada 1 gol ve 1 asist yaparak adından söz ettirdi.

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Süper Lig’in yıldızından 2026 Dünya Kupası’nda tarihi gol! Davinson Sanchez kaptan...

DAVINSON 11'DE BAŞLADI, KAPTANLIK BANDINI TAKTI

Galatasaray forması giyen Kolombiyalı futbolcu Davinson Sanchez, kritik maça 11'de başladı.

Süper Lig’in yıldızından 2026 Dünya Kupası’nda tarihi gol! Davinson Sanchez kaptan...

Yıldız stoper, 72. dakikada James Rodriguez'in oyundan ayrılmasının ardından kaptanlık bandını koluna taktı.

Süper Lig’in yıldızından 2026 Dünya Kupası’nda tarihi gol! Davinson Sanchez kaptan...

BAŞAKŞEHİRLİ FUTBOLCUDAN TARİHİ GOL

Özbekistan'ın tek golünü 60. dakikada Başakşehirli futbolcu, Fayzullayev attı.

Süper Lig’in yıldızından 2026 Dünya Kupası’nda tarihi gol! Davinson Sanchez kaptan...

Başakşehir'in genç yıldızı, Özbekistan'ın Dünya Kupaları tarihindeki ilk golünü kaydetti.

Süper Lig’in yıldızından 2026 Dünya Kupası’nda tarihi gol! Davinson Sanchez kaptan...

Fayzullayev'in yanı sıra Başakşehir forması giyen Shomurodov da karşılaşmaya 11'de başladı.

Süper Lig’in yıldızından 2026 Dünya Kupası’nda tarihi gol! Davinson Sanchez kaptan...

Stat: Azteca

Hakemler: Anthony Taylor, Adam Nunn, Gary Beswick (İngiltere)

Özbekistan: Yusupov, Khusanov, Ashurmatov (Dk. 77 Orozov), Nasrullaev (Dk. 46 Sayfiyev), Abdullaev, Karimov, Mozgovoy, Şukurov, Urunov (Dk. 46 Khamdamov), Fayzullaev (Dk. 77 Amonov), Shomurodov (Dk. 90+3 Sergeev)

Kolombiya: Vargas, Munoz, Lucumi, Puerta (Dk. 80 Rios), Mojica, Sanchez, Rodriguez (Dk. 72 Campaz), Arias (Dk. 90+3 Castano), Lerma, Diaz (Dk. 90+3 Gomez), Suarez (Dk. 80 Hernandez)

Goller: Dk. 40 Munoz, Dk. 65 Diaz, Dk. 90+9 Campaz (Kolombiya), Dk. 60 Fayzullaev (Özbekistan)

Sarı kart: Dk. 7 Mojica (Kolombiya), Dk. 34 Khusanov (Özbekistan)

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör