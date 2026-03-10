Suudi Arabistan karıştı! Youssef En Nesyri kaosu

AL ITTIHAD'IN ESKİ YILDIZI CEVAP VERDİ

Al Ittihad'ın eski yıldızlarından Hamad Al-Montashari, Muhammed El-Deayea'nın sözlerine şu şekilde cevap verdi: "Benzema büyük bir oyuncu ve lider bir karakter, bunda hiçbir tartışma yok. Ancak En Nesyri transfer edildikten sonra ona uygun imkanların sağlanması gerekiyordu. En Nesyri çok iyi bir oyuncu. Sevilla, Fas Milli Takımı ve Fenerbahçe'de yaptığı gibi gol atmasını sağlayacak çözümler üretilmeli."