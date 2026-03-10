Suudi Arabistan karıştı! Youssef En Nesyri kaosu

Fenerbahçe'den ara transfer döneminde Suudi Arabistan'a giden Youssef En Nesyri ile ilgili yaşanan süreç dikkat çekti. Suudi Arabistan'da Faslı futbolcu için çarpıcı ifadeler kullanıldı. Suudi Arabistan Pro Lig temsilcisi Al Ittihad, ara transfer döneminde Fenerbahçe forması giyen Youssef En Nesyri'yi kadrosuna katmıştı. Karim Benzema'nın yaşadığı kriz sonrası Al Hilal'e imza atmasının ardından oluşan boşluğu Al Ittihad, Youssef En Nesyri ile doldurdu. Karim Benzema sonrası Youssef En Nesyri'yi transfer eden Al Ittihad'da yaşananlar dikkat çekti. Muhammed El-Deayea, Karim Benzema'nın ayrılığı sonrası Youssef En Nesyri transferinin Al Ittihad için yeterli seviyede olmadığını belirtti. 'LİDER KARAKTERİNİ KAYBETTİĞİNİ HİSSEDİYORUM' Karim Benzema transferi sonrası Youssef En Nesyri'nin transfer edilmesine dair Muhammed El-Deayea, 'En Nesyri'yi Benzema'nın yerine tercih eden kişi, Al Ittihad'ı geriye götürdü. Fransız yıldız ayrıldığından beri takımın sahadaki lider karakterini kaybettiğini hissediyorum. Benzema'nın oyuna dokunuşu ve aldığı kararlar çok özeldi. Cristiano Ronaldo'nun karakterinden nasıl söz ediyorsak, Benzema da aynı karaktere sahipti' şeklinde konuştu. En Nesyri transferini hata olarak değerlendiren Muhammed El-Deayea, 'Al Ittihad, sahip olduğu en önemli unsuru, yani Benzema'yı kaybetti. Onunla lig ve kupayı kazandılar, takım için çok büyük bir güçtü. Bana göre Al Ittihad, En Nesyri'yi transfer ederek hata yaptı' ifadelerini kullandı. AL ITTIHAD'IN ESKİ YILDIZI CEVAP VERDİ Al Ittihad'ın eski yıldızlarından Hamad Al-Montashari, Muhammed El-Deayea'nın sözlerine şu şekilde cevap verdi: 'Benzema büyük bir oyuncu ve lider bir karakter, bunda hiçbir tartışma yok. Ancak En Nesyri transfer edildikten sonra ona uygun imkanların sağlanması gerekiyordu. En Nesyri çok iyi bir oyuncu. Sevilla, Fas Milli Takımı ve Fenerbahçe'de yaptığı gibi gol atmasını sağlayacak çözümler üretilmeli.' Hamad Al-Montashari sözlerini, 'Onu şu anda tamamen yargılamak doğru olmaz. Bu transferi değerlendirmek için sezon sonunu beklemek gerekir. Özellikle de sözleşmesinin bitmesine daha bir buçuk sezon varken' şeklinde noktaladı. 4 GOLE KATKI SAĞLADI Youssef En Nesyri, ara transfer döneminde imza attığı Al Ittihad'da 7 maça çıktı. Faslı santrfor, bu süreçte 3 gol ve 1 asist üretti. Al Ittihad, Fenerbahçe'ye Youssef En Nesyri transferi için 15 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi.