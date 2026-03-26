Tercihleri Türkiye oldu! İşte A Milli Futbol Takımı’nı seçen yıldızlar

Trend Galeri Trend Spor

Farklı milli takımları seçme hakkı olmasına rağmen A Milli Futbol Takımı'nı tercih eden yıldızları sizler için derledik. İşte milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan isimler…

Giriş Tarihi: 26.03.2026 18:08 Güncelleme Tarihi: 26.03.2026 18:10
A Milli Futbol Takımı'nın yıldızlarından bazılarının farklı milli takımları seçme ihtimali de vardı ancak kararları Türkiye'den yana oldu. İşte A Milli Futbol Takımı'nı tercih eden ve güncel olarak kadroda yer alan isimler…

Hakan Çalhanoğlu | Almanya

Kenan Yıldız | Almanya

Can Uzun | Almanya

Aral Şimşir | Danimarka

Mert Müldür | Avusturya

Ferdi Kadıoğlu | Hollanda

Orkun Kökçü | Hollanda

Oğuz Aydın | Hollanda

Kaan Ayhan | Almanya

Salih Özcan | Almanya

Atakan Karazor | Almanya

Deniz Gül | İsveç

Yusuf Sarı | Fransa

Ahmed Kutucu | Almanya