Tercihleri Türkiye oldu! İşte A Milli Futbol Takımı’nı seçen yıldızlar

A Milli Futbol Takımı'nın yıldızlarından bazılarının farklı milli takımları seçme ihtimali de vardı ancak kararları Türkiye'den yana oldu. İşte A Milli Futbol Takımı'nı tercih eden ve güncel olarak kadroda yer alan isimler... Hakan Çalhanoğlu | Almanya Kenan Yıldız | Almanya Can Uzun | Almanya Aral Şimşir | Danimarka Mert Müldür | Avusturya Ferdi Kadıoğlu | Hollanda Orkun Kökçü | Hollanda Oğuz Aydın | Hollanda Kaan Ayhan | Almanya Salih Özcan | Almanya Atakan Karazor | Almanya Deniz Gül | İsveç Yusuf Sarı | Fransa Ahmed Kutucu | Almanya