TFF Süper Lig 2026 ara transfer sezonu: Transfer dönemi ne zaman bitecek, kaç gün kaldı?
Ara transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kaldı. Türkiye Futbol Federasyonu, 2025-2026 sezonuna ilişkin ara transfer takvimini kamuoyuyla paylaştı. 2 Ocak 2026'da başlayan transfer sürecinin Şubat ayı boyunca devam edeceği belirtildi. TFF ayrıca ara transfer dönemine ilişkin tarihlerde güncellemeye gidildiğini duyurdu. Böylece kulüplerin kadrolarını güçlendirebileceği ara transfer sürecinin bitiş tarihi de netleşmiş oldu.
Giriş Tarihi: 03.02.2026 15:54