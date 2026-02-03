TFF Süper Lig 2026 ara transfer sezonu: Transfer dönemi ne zaman bitecek, kaç gün kaldı?

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Ara transfer döneminin bitiş tarihi netlik kazandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 sezonuna ilişkin ikinci transfer ve tescil dönemi takvimini kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamaya göre ara transfer dönemi, 2 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ve 6 Şubat 2026'da sona erecek.

