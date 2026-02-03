Trend Galeri Trend Spor TFF Süper Lig 2026 ara transfer sezonu: Transfer dönemi ne zaman bitecek, kaç gün kaldı?

Ara transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kaldı. Türkiye Futbol Federasyonu, 2025-2026 sezonuna ilişkin ara transfer takvimini kamuoyuyla paylaştı. 2 Ocak 2026'da başlayan transfer sürecinin Şubat ayı boyunca devam edeceği belirtildi. TFF ayrıca ara transfer dönemine ilişkin tarihlerde güncellemeye gidildiğini duyurdu. Böylece kulüplerin kadrolarını güçlendirebileceği ara transfer sürecinin bitiş tarihi de netleşmiş oldu.

Giriş Tarihi: 03.02.2026 15:54
Şubat ayının gelmesiyle birlikte transfer piyasasındaki hareketlilik yakından takip ediliyor. Profesyonel futbol kulüpleri, kadrolarını güçlendirmek adına yerli ve yabancı oyuncularla görüşmelerini sürdürürken, Süper Lig'de ara transfer döneminin sona ereceği tarih de gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Ara transfer döneminin bitiş tarihi netlik kazandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 sezonuna ilişkin ikinci transfer ve tescil dönemi takvimini kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamaya göre ara transfer dönemi, 2 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ve 6 Şubat 2026'da sona erecek.

TFF'den yapılan duyuruda, "2025-2026 futbol sezonunda 2. Transfer ve Tescil Dönemi, 2 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ve 6 Şubat 2026 tarihinde sona erecektir" ifadelerine yer verildi.

