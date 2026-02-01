Trabzonspor anlaşma sağladı! Kontenjan açılmasını bekliyor

Transfer sezonun bitimine 6 gün kala Trabzonspor'da belirsizlik devam ediyor. Yabancı kontenjanı dolu olan ve bu sorunu aşmakta zorlanan bordo-mavililer, bir süre önce prensip anlaşmasına vardığı Norveç ekibi Sarpsborg'da forma giyen Norveçli golcü Daniel Karlsbakk'ı bekletiyor. Şu an 16 yabancı oyuncusu bulunan Karadeniz ekibi, Edin Visca'nın sözleşmesini askıya alarak bu sayıyı 15'e düşürecek. Ardından Olaigbe'nin, Konyaspor'a gidişinin kesinleşmesi durumunda sayı 14'e düşecek. SOL BEK VE ORTA SAHA DA ARANIYOR Ancak Trabzonspor, Karlsbakk'ı açıklayabilmek için kadrodan bir yabancı oyuncu daha göndermek zorunda. Burada gözler Anthony Nwakaeme, Savic ve Bouchouari'ye çevrilmiş durumda. Ayrıca Karlsbakk dışında sol kanat ve orta sahaya da oyuncu bakan yönetim, oldukça zorlu bir süreçle karşı karşıya. Kalan altı gün içerisinde bir yandan oyuncularla yolların ayrılması, bir yandan da transfer yapılması için çaba harcanacak. 24 GOL KATKISI Piyasa değeri 5 milyon Euro olan 22 yaşındaki Daniel Karlsbakk, Sarpsborg forması altında oynadığı 33 maçta 21 gol, 3 asist kaydetti.