Trabzonspor, Beşiktaş’tan ayrılan yıldızın peşinde! Ayrılığa sıcak bakıyor

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, Türkiye Kupası'nı kazanarak UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynama hakkı kazanmıştı. Bordo-mavililerin, gelecek sezon kadrosuna önemli takviyelerde bulunması bekleniyor. Trabzonspor'un bu doğrultuda, Beşiktaş'a veda eden yıldız futbolcuyu gündemine aldığı öne sürüldü. EL BILAL TOURE'YA KANCA İtalyan basınında yer alan habere göre; Trabzonspor'un bonservisi Atalanta'da bulunan El Bilal Toure ile ilgilendiği kaydedildi. El Bilal Toure'nin Atalanta'daki sürecinin Trabzonspor tarafından yakından takip edildiği aktarıldı. Atalanta'nın kadro maliyetini azaltmak adına El Bilal Toure'nin ayrılığına sıcak bakabileceği ifade edildi. İSTENEN BONSERVİS Atalanta'nın El Bilal Toure için 12-13 milyon euro seviyelerinde bonservis beklentisi olduğu aktarıldı. El Bilal Toure, geride kalan sezonda Beşiktaş'ta 26 maça çıktı ve 7 gol ile 5 asist üretti. Siyah-beyazlıların satın alma opsiyonunu kullanmadığı El Bilal Toure'nin Atalanta ile olan sözleşmesi 2028'de sona erecek. 24 yaşındaki Malili kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösteriliyor.