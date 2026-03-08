Trend Galeri Trend Spor Trabzonspor fabrika ayarına dönüyor! Hedef belli oldu...

Sakat oyuncuların iyileşmesiyle nefes alan Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, önündeki 3 maçı gözüne kestirdi. Fırtına 3 maçtan 9 puan hedefliyor. İşte detaylar...

YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 08.03.2026 07:51
Trabzonspor kritik haftalara giriyor. Karadeniz ekibi, milli araya kadar önündeki 3 maçlık periyodu kayıpsız geçmeye kararlı.

Kayserispor ile başlayacak serüvende deplasmanda galibiyet serisi başlatmak isteyen bordo-mavililer, ardından Çaykur Rizespor ve Eyüpspor engellerini de hatasız tamamlamayı hedefliyor.

Sakatların iyileşmesiyle teknik direktör Fatih Tekke, sahaya ideal 11'iyle çıkmaya hazırlanıyor.

Eli rahatlayan ve takımını zorlu maratona hazırlayan 48 yaşındaki hoca, "En önemli maçımızı Kayseri ile oynayacağız" diyerek maç maç gideceklerine vurgu yaptı.

'HAZIR OL FOLCARELLİ!'

Orta sahanın dinamosu Tim Jabol Folcarelli'nin sakatlık nedeniyle en az 10 gün sahalardan uzak kalması bekleniyordu.

Geçen hafta Karagümrük sınavında yerini alamayan 26 yaşındaki futbolcunun büyük oranda iyileştiği ancak ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle psikolojik olarak toparlanmasının gerektiği öğrenildi. Fatih Tekke, Folcarelli ile görüşerek sahada olmasını isteyecek.