Trabzonspor, Galatasaray maçında yaşananları açıkladı! Abdülkerim Bardakcı ile Onuralp Çakıroğlu kavga etmişti...

Son dakika haberi: Süper Lig'in 28.haftasında dün oynanan Trabzonspor - Galatasaray maçının bitiş düdüğünün ardından saha karıştı. Karadeniz ekibinin genç oyuncusu Onuralp Çakıroğlu ile sarı kırmızılı takımın tecrübeli ismi Abdülkerim Bardakcı tartışma yaşadı. Bordo-mavili ekip, olaya dair bir açıklama yaptı.

Giriş Tarihi: 05.04.2026 15:29 Güncelleme Tarihi: 05.04.2026 15:43
Trendyol Süper Lig'in 28.haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1'lik skorla mağlup etti ve şampiyonluk ididasını güçlendirdi.

Bordo-mavili takıma galibiyeti getiren golleri; 4.dakikada Paul Onuachu, 62.dakikada ise savunmadan gelen Chibuike Nwaiwu kaydetti.

ÖZLEM SONA ERDİ

Fatih Tekke yönetimindeki Fırtına, sarı-kırmızılı takıma mağlup etmesiyle birlikte "üç büyük" rakibi karşısında 882 günlük galibiyet özlemine son verdi.

MAÇ BİTER BİTMEZ SAHA KARIŞTI

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından bordo-mavili takımın genç oyuncusu Onuralp Çakıroğlu ile sarı kırmızılı takımın stoperi Abdülkerim Bardakcı arasında tartışma yaşanmış ve saha karışmıştı.

TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA

Trabzonspor, Onuralp Çakıroğlu - Abdülkerim Bardakcı kavgasıyla ilgili resmi sosyal medya hesapları aracılığıyla bir açıklama yaptı.

İŞTE O İFADELER:

Açıklamada, "Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 28. haftasında, sahamızda oynadığımız ve 2-1 galip geldiğimiz Galatasaray karşılaşmasının ardından, futbolcumuz Onuralp Çakıroğlu ile Galatasaray futbolcusu Abdülkerim Bardakcı arasında yaşananlar nedeniyle açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

Karşılaşma sonrasında takımımızın galibiyet sevincine eşlik eden müzik sırasında futbolcumuz Onuralp Çakıroğlu, takım arkadaşlarıyla birlikte bu coşkuya ortak olmuştur. Bu esnada Galatasaray futbolcusu Abdülkerim Bardakcı, oyuncumuza yönelik olarak "Kaç yaşındasın lan sen" ifadeleriyle sözlü sataşmada bulunmuştur.

"Futbolcumuz, söz konusu provokasyona karşılık vermemiş, yalnızca rakip oyuncuya soyunma odasına gitmesi gerektiğini işaret etmiştir. Buna rağmen ilgili futbolcu, sözlü sataşmasını sürdürmüş ve ardından oyuncumuza yönelik fiziki müdahale girişiminde bulunmuştur.

Herhangi bir provokatif davranışta bulunmadığı açıkça görülen ve yalnızca galibiyet sevincini yaşayan futbolcumuza yönelik bu yaklaşımı şiddetle kınıyoruz. Futbolcumuzu hedef alan bu davranışların yanı sıra, olay sonrasında sosyal medyada oyuncumuz hakkında yapılan çirkin ve kabul edilemez paylaşımları da en güçlü şekilde kınıyor; konunun takipçisi olacağımızı ve sorumlular hakkında gerekli hukuki süreçlerin başlatılacağını önemle vurguluyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

MAÇ SONUNDA KOLBASTILI KUTLAMA

Trabzonsporlu futbolcular, maç sonunda galibiyeti taraftarıyla coşkulu biçimde kutladı. Maçın ardından orta saha yuvarlağında toplanan bordo-mavili futbolcular, kolbastı oynayarak galibiyeti kutladı.