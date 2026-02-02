Trabzonspor, genç yıldız için anlaşma sağladı! İşte bonservisi

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, ara transfer dönemi bitmeden bir hamle daha yapmak için geri sayıma geçti. Bordo-mavililer, genç futbolcunun transferi konusunda prensip anlaşmasına vardı. NHAGA İÇİN EL SIKIŞILDI Trabzonspor, Casa Pia forması giyen Renato Nhaga'nın transferi konusunda prensipte el sıkıştı. Bordo-mavililer, yabancı kontenjanında yer açması halinde Renato Nhaga'yı ara transfer döneminde kadrosuna katacak. Kontenjanda yer açılamaması durumunda genç futbolcu sezonu Casa Pia'da tamamlayacak. İŞTE BONSERVİSİ Trabzonspor, 1 milyon euro kısa vadeli olmak üzere toplamda 5 milyon 500 bin euroluk bir plan üzerinden Casa Pia ile ödeme planını görüşüyor. Renato Nhaga, bu sezon Casa Pia'da 21 müsabakada forma şansı buldu. 18 yaşındaki orta saha, bu mücadelelerde 2 gol ve 1 asist üretti. 18 yaşındaki orta sahanın güncel piyasa değeri 1 milyon euro. 6 KEZ MİLLİ OLDU Renato Nhaga, Gine Bissau Milli Takımı'nda şu ana kadar 6 mücadelede süre aldı.