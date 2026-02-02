Trend Galeri Trend Spor Trabzonspor, genç yıldız için anlaşma sağladı! İşte bonservisi

Trabzonspor, genç yıldız için anlaşma sağladı! İşte bonservisi

Trabzonspor, orta saha kurgusuna genç bir oyuncuyu dahil etmeye hazırlanıyor. Bordo-mavililer, Portekiz'de forma giyen genç oyuncu için anlaşma sağladı.

YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 02.02.2026 20:29 Güncelleme Tarihi: 02.02.2026 20:30
Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, ara transfer dönemi bitmeden bir hamle daha yapmak için geri sayıma geçti.

Bordo-mavililer, genç futbolcunun transferi konusunda prensip anlaşmasına vardı.

NHAGA İÇİN EL SIKIŞILDI

Trabzonspor, Casa Pia forması giyen Renato Nhaga'nın transferi konusunda prensipte el sıkıştı.

Bordo-mavililer, yabancı kontenjanında yer açması halinde Renato Nhaga'yı ara transfer döneminde kadrosuna katacak.

Kontenjanda yer açılamaması durumunda genç futbolcu sezonu Casa Pia'da tamamlayacak.

İŞTE BONSERVİSİ

Trabzonspor, 1 milyon euro kısa vadeli olmak üzere toplamda 5 milyon 500 bin euroluk bir plan üzerinden Casa Pia ile ödeme planını görüşüyor.

Renato Nhaga, bu sezon Casa Pia'da 21 müsabakada forma şansı buldu. 18 yaşındaki orta saha, bu mücadelelerde 2 gol ve 1 asist üretti. 18 yaşındaki orta sahanın güncel piyasa değeri 1 milyon euro.

6 KEZ MİLLİ OLDU

Renato Nhaga, Gine Bissau Milli Takımı'nda şu ana kadar 6 mücadelede süre aldı.