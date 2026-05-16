Trabzonspor-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de dev maç!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final heyecanında Gençlerbirliği ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Son yıllarda kupada istediği sonucu alamayan bordo-mavililer, deplasmanda kazanarak finale bir adım daha yaklaşmayı amaçlıyor.

Giriş Tarihi: 16.05.2026 12:19 Güncelleme Tarihi: 16.05.2026 12:25
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı futbolseverleri ekran başına topluyor. Son iki sezonda finale yükselen Trabzonspor, bu kez kupaya bir adım daha yaklaşmak için deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Başkent ekibi ise tam 18 yıl aradan sonra yeniden finale yükselmenin hesaplarını yapıyor.

TRABZONSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor ile Gençlerbirliği, yarın ligde 74. kez karşı karşıya gelecek. Dev mücadele 17 Mayıs 20:00'da ekranlara gelecek.

İLK 11'LER

Gençlerbirliği: Erhan, Hanousek, Hamza, Arda, Fıratcan, Diabate, Samet, Ensar Kemaloğlu, Erk Arda, Göktan, Ayaz.

Trabzonspor: Onana, Pina, Salih, Nwaiwu, Lovik, Oulai, Bouchouari, Zubkov, Muçi, Nwakaeme, Onuachu

Trabzonspor ile Gençlerbirliği arasında Süper Lig tarihinde oynanan 73 karşılaşmada Karadeniz temsilcisi dikkat çeken bir üstünlük kurdu. Bordo-mavililer rakibini 41 kez mağlup ederken, başkent ekibi 13 galibiyet alabildi. İki takım arasındaki 19 mücadele ise eşitlikle sonuçlandı. Bu süreçte Trabzonspor 140 gol kaydederken, kalesinde 71 gol gördü.

Trabzon'da oynanan maçlarda da ev sahibi avantajını iyi kullanan Trabzonspor, 36 karşılaşmanın 25'ini kazanmayı başardı. Sahasında 7 beraberlik alan bordo-mavililer, yalnızca 4 kez rakibine mağlup oldu.

Karadeniz ekibi, Gençlerbirliği karşısında iç sahadaki son yenilgisini 2011-2012 sezonunda 2-1'lik skorla yaşamıştı. O tarihten sonra Trabzon'da oynanan 8 karşılaşmada Trabzonspor 6 galibiyet elde ederken, 2 mücadele beraberlikle tamamlandı.

