Trend Galeri Trend Spor Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki son 20 maçı yöneten hakemler! Liste ortaya çıktı

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki son 20 maçı yöneten hakemler! Liste ortaya çıktı

Trabzonspor, Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Dev maçta Halil Umut Meler düdük çalacak. Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki nefes kesen rekabette son 20 maçta alınan skorlar ve yöneten hakemleri derledik.

Giriş Tarihi: 13.02.2026 17:51 Güncelleme Tarihi: 13.02.2026 18:01
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Papara Park'ta oynanacak dev karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak. Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan son 20 maçta görev alan hakemlerin listesini sizler için derledik. İşte Trabzonspor - Fenerbahçe rekabetinde son 20 maçta görev alan hakemler ve karşılaşmaların sonuçları…

14 Eylül 2025 | Fenerbahçe 1-0 Trabzonspor | Ozan Ergün

6 Nisan 2025 | Fenerbahçe 4-1 Trabzonspor | Mehmet Türkmen

3 Kasım 2024 | Trabzonspor 2-3 Fenerbahçe | Oğuzhan Çakır

17 Mart 2024 | Trabzonspor 2-3 Fenerbahçe | Halil Umut Meler

4 Kasım 2023 | Fenerbahçe 2-3 Trabzonspor | Zorbay Küçük

18 Mayıs 2023 | Fenerbahçe 3-1 Trabzonspor | Abdulkadir Bitigen

24 Aralık 2022 | Trabzonspor 2-0 Fenerbahçe | Halil Umut Meler

6 Mart 2022 | Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor | Zorbay Küçük

17 Ekim 2021 | Trabzonspor 3-1 Fenerbahçe | Ali Şansalan

28 Şubat 2021 | Trabzonspor 0-1 Fenerbahçe | Yaşar Kemal Uğurlu

25 Ekim 2020 | Fenerbahçe 3-1 Trabzonspor | Cüneyt Çakır

16 Haziran 2020 | Fenerbahçe 1-3 Trabzonspor | Cüneyt Çakır

3 Mart 2020 | Trabzonspor 2-1 Fenerbahçe | Yaşar Kemal Uğurlu

1 Şubat 2020 | Trabzonspor 2-1 Fenerbahçe | Ali Palabıyık

1 Eylül 2019 | Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor | Fırat Aydınus

27 Nisan 2019 | Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor | Cüneyt Çakır

25 Kasım 2018 | Trabzonspor 2-1 Fenerbahçe | Halil Umut Meler

28 Ocak 2018 | Trabzonspor 1-1 Fenerbahçe | Ali Palabıyık

20 Ağustos 2017 | Fenerbahçe 2-2 Trabzonspor | Ali Palabıyık

