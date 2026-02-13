Trend
Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki son 20 maçı yöneten hakemler! Liste ortaya çıktı
Trabzonspor, Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Dev maçta Halil Umut Meler düdük çalacak. Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki nefes kesen rekabette son 20 maçta alınan skorlar ve yöneten hakemleri derledik.
Giriş Tarihi: 13.02.2026 17:51
Güncelleme Tarihi: 13.02.2026 18:01