Trabzonspor, Leicester City’nin sağ kanadını alıyor

Şampiyonluk için kadrosunu güçlendiren Trabzonspor, bu sezon toplamda 8 transferle gövde gösterisi yaptı. Muçi'nin bonservisini alan bordo-mavililer; Saviolo, Cabral, Malinovskyi, Melih Kabasakal, Samet Akaydın, Metehan Mimaroğlu ve Thierry Karadeniz'e imza attırdı. Fırtına'nın yeni hedefinde Abdul Fatawu bulunuyor. Leicester City forması giyen oyuncunun menajeriyle temasa geçildi ve fiyat araştırmasına başlandı. Dünya Kupası'nda Gana ile boy gösteren 22 yaşındaki futbolcu, sürati ve patlayıcı özelliğiyle dikkat çekti. Fatawu, Leicester'ın İngiltere 3. Lig'i League One'a düşmesinden dolayı alt seviyede oynamak istemiyor. Yönetim, Ganalı yeteneğin transferini bitirmek için önümüzdeki günlerde harekete geçecek.