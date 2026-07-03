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Trabzonspor, Leicester City’nin sağ kanadını alıyor

Transferin hızlı takımı Trabzonspor, Leicester City'nin sağ kanadı için harekete geçerek fiyat araştırmasına başladı.

Giriş Tarihi: 03.07.2026 08:35 Güncelleme Tarihi: 03.07.2026 08:36
Trabzonspor, Leicester City’nin sağ kanadını alıyor

Şampiyonluk için kadrosunu güçlendiren Trabzonspor, bu sezon toplamda 8 transferle gövde gösterisi yaptı.

Trabzonspor, Leicester City’nin sağ kanadını alıyor

Muçi'nin bonservisini alan bordo-mavililer; Saviolo, Cabral, Malinovskyi, Melih Kabasakal, Samet Akaydın, Metehan Mimaroğlu ve Thierry Karadeniz'e imza attırdı.

Trabzonspor, Leicester City’nin sağ kanadını alıyor

Fırtına'nın yeni hedefinde Abdul Fatawu bulunuyor. Leicester City forması giyen oyuncunun menajeriyle temasa geçildi ve fiyat araştırmasına başlandı.

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Trabzonspor, Leicester City’nin sağ kanadını alıyor

Dünya Kupası'nda Gana ile boy gösteren 22 yaşındaki futbolcu, sürati ve patlayıcı özelliğiyle dikkat çekti.

Trabzonspor, Leicester City’nin sağ kanadını alıyor

Fatawu, Leicester'ın İngiltere 3. Lig'i League One'a düşmesinden dolayı alt seviyede oynamak istemiyor.

Trabzonspor, Leicester City’nin sağ kanadını alıyor

Yönetim, Ganalı yeteneğin transferini bitirmek için önümüzdeki günlerde harekete geçecek.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#LEİCESTER CİTY #TRABZONSPOR