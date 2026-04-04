Trabzonspor’a Ernest Muci’den kötü haber geldi! Galatasaray maçı öncesi...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında bugün sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Papara Park'ta saat 20.00'de oynanacak mücadeleyi, hakem Cihan Aydın yönetecek. 3.RANDEVU İki takım arasında ligin 11. haftasında İstanbul'da oynanan mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Gaziantep Stadı'nda oynanan Turkcell Süper Kupa yarı finalini ise Galatasaray 4-1 kazandı. FIRTINA ZİRVE YARIŞINDA Trabzonspor, mücadele öncesinde 18 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyetle 60 puan elde etti ve averajla 3. sırada yer alıyor. Bordo-mavililer, mücadeleden galip ayrılarak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin olduğu haftada avantaj elde etmek istiyor. MUCI'DEN KÖTÜ HABER Kritik karşılaşmaya saatler kala bordo-mavili takıma Arnavut yıldızı Ernest Muçi'den kötü haber geldi. KADRODA OLMAYACAK A Spor'da yer alan habere göre son antrenmanda takımdan ayrı çalışan Ernest Muçi'nin Galatasaray maçının kadrosunda olması beklenmiyor. Öte yandan Fırtına'da sakatlığı süren Batagov ile kart cezalısı Oulai de dev karşılaşmada forma giyemeyecek. BEŞİKTAŞ'TAN GELDİ Ernest Muci, yaz transfer sezonunda Beşiktaş'tan satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadroya dahil edilmişti. TEKNİK EKİP MEMNUN 25 yaşındaki futbolcu, gösterdiği performansla dikkatleri çekerken, bordo-mavililerin oyuncunun opsiyonunu kullanacağı ifade ediliyordu. 29 MAÇTA OYNADI Ernest Muci, bu sezon Trabzonspor forması altında tüm kulvarlarda toplamda 29 karşılaşmada görev aldı. PERFORMANSI 1,993 dakika süre alan Muci, rakip takım ağlarına 13 gol gönderirken, 8 de asist katkısı üretmeyi başardı. GÜNCEL DEĞERİ Transfermarkt verilerine göre yıldız on numaranın güncel piyasa değeri ise 11 milyon Euro olarak gösteriliyor.