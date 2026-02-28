Trabzonspor’a hava indirme tugayı benzetmesi! Taraftara çağrı

Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, Fatih Karagümrük engelini 3-1'lik skorla geçti. Trabzonspor'un galip geldiği müsabakayı SABAH Spor yazarları İskender Günen ve Mustafa Çulcu yorumladı. Trabzonspor'un yıldızlarına yapılan 'hava indirme tugayı' benzetmesi dikkat çekti. İSKENDER GÜNEN: DEĞİŞİKLİKLER İŞE YARADI Alınan 3 puan önemli. Çünkü üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak ve bundan sonraki karşılaşmalar için özgüveni artırmak açısından değerli. Fakat sonuç ve alınan 3 puan her ne kadar önemli de olsa ortaya konulan oyundan söz etmek gerekmekte. Fatih Tekke'nin Gaziantep maçıyla başlayan ve bu maçla da devam eden bir oyun formatı var. Teknik adamın kararlarına saygı duyulması gerekiyor. Ama bu maçta bir kez daha görüldü ki sorunlar öne çıkmakta. Maçın ilk yarısında temponun ve coşkunun Trabzonspor adına olmadığı, topa daha fazla sahip olmalarına rağmen üretkenlikten uzak bir oyun ortaya çıktı. Orta alanda Oulai ve Bouchouari son derece etkisiz ikili. Folcarelli olmadığında orta alanda sorunlar baş gösteriyor. İlk yarının Trabzonspor adına tek olumlu atağı Ozan-Muçi arasında ikili oyun, Ozan'ın asisti ve Onuachu ile gelen gol oldu. Karagümrük'ün attığı golde ise Savic'in hatası büyüktü. İkinci yarı yapılan oyuncu değişiklikleri ve duran top kaynaklı gelen iki gol Trabzonspor'u rahatlattı. Bir başka gerçek var ki oyuncunun bölgesi değiştiğinde performans düşüklükleri var. Örneğin Batagov ve Mustafa'nın bulunduğu sol kenar ofansif anlamda hiçbir katkı yapamadı. Batagov savunmanın ortasında takıma çok daha fazla katkı yapan bir isim. Bir başka sözümüz ise taraftara... Süper Lig'de takımınız 3. sırada ve daha üst sıralar için ümidi hâlâ var. Bazı taraftar gruplarına ceza verilse bile diğer futbolseverler nerede? Böyle bir durumda takıma destek vermeniz ve ona sahip çıkmanız gerekmez mi? Bu durum ne yazık ki Trabzonspor gibi bir büyük takıma yakışmıyor. Yazık! MUSTAFA ÇULCU: YILMAZ'A BRAVO Trabzonspor taraftarı içeride Fenerbahçe mağlubiyetine tepkilerini tribünlere gelmeyerek gösterdi. Uzun zamandır tribünleri böyle boş görmemiştik. Acaba tribünlere disiplin blokesi mi var? Fatih hoca geçen hafta olduğu gibi bu hafta da üçlü savunma ile başladı yine benzer savunma arasına atılan bir topta Savic-Onana anlaşmazlığından Karagümrük'ün beraberlik golü geldi. Fatih hocamın aklında belli ki bir sistem değiştirme düşüncesi var ve bunu 'ligin sonuncusu ile oynuyorum, en rahat bu maçta denerim' diye düşünmüş olmalı. Ama Trabzonspor'un olası bir puan kaybına hiç tahammülü olmadığı gerçeği ortada. Çünkü ligin boyu kısaldı, üstelik zirveye ortak ve fikstür avantajı olan bir Trabzonspor var. Maça düşük tempo ile ama iyi başladı. Klasik, Onana sağ kanata Ozan'a uzun top gönderdi, Muçi-Ozan al-ver yaptı; Ozan taşıdı, yüksek orta adrese teslim Onuachu'nun kafa golü ile öne de geçmişti. İlk yarı sol kanadı hiç etkili kullanamadılar. Trabzonspor ikinci yarıya iki değişiklikle ve birbirinin kopyası iki golle başladı. Ön direğe kesilen duran top aşırtma ve arka direkte Nwaiwu'nun golleri. Trabzonspor'un üç golü de hava indirme tugayından. Trabzonspor vites büyütmeden ikinci yarıda güzel oyunla haklı bir galibiyet aldı. Kutlarım. Ali Yılmaz belki de en rahat maçını yönetti. Oyuncular ona, o da oyunculara ve oyuna çok saygılıydı. Oyunu hiç bozmadılar; hakem de oyunda kendini sakladı, sadece futbol oynandı. Her iki tarafın birer cılız penaltı beklentisi oldu, devam kararları doğruydu. Ozan'a gösterdiği kartı irdelemesini tavsiye ederim. Yeni jenerasyonun inişli çıkışlı grafiği olan Ali Yılmaz dün akşam sorunsuz bir maç yönetti. Onu da gönülden kutlarım. Bravo.