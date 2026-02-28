Trabzonspor’a hava indirme tugayı benzetmesi! Taraftara çağrı

Bir başka sözümüz ise taraftara… Süper Lig'de takımınız 3. sırada ve daha üst sıralar için ümidi hâlâ var. Bazı taraftar gruplarına ceza verilse bile diğer futbolseverler nerede? Böyle bir durumda takıma destek vermeniz ve ona sahip çıkmanız gerekmez mi? Bu durum ne yazık ki Trabzonspor gibi bir büyük takıma yakışmıyor. Yazık!