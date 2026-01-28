Trabzonspor’a transferde Yusuf Sarı önerisi!

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor'un transfer çalışmalarında sürpriz bir ismi gündemine aldığı öne sürüldü. Bordo-mavililerde, sağ kanat bölgesi için Yusuf Sarı isminin gündeme geldiği aktarıldı. MENAJERLER ÖNERDİ Fotomaç'ın haberine göre; Başakşehir forması giyen Yusuf Sarı'nın menajerler aracılığıyla Trabzonspor'a önerildiği belirtildi. Yusuf Sarı transferi için Trabzonspor'un tam teşekküllü bir sağlık raporu talep ettiği kaydedildi. Gelecek sağlık raporu sonrası Trabzonspor'da kurmayların transfere yön vereceği vurgulandı. 14 MAÇTA OYNADI Yusuf Sarı, bu sezon Başakşehir'de 14 müsabakada forma şansı buldu. 27 yaşındaki sağ kanat, bu süreçte 3 asist üretti. Yusuf Sarı'nın Başakşehir ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. 27 yaşındaki sağ kanadın güncel piyasa değeri 3 milyon 500 bin euro. TRABZONSPOR'A YABANCI DEĞİL Marsilya altyapısında yetişen Yusuf Sarı daha sonra Clermont, Trabzonspor, Rizespor ve Adana Demirspor'da oynadı. Yusuf Sarı, Trabzonspor'da 2019-2020 başından 2021-2022 sezonu devre arasına kadar forma giydi. 27 yaşındaki kanat oyuncusu, A Milli Futbol Takımı'nda 6 maçta süre aldı ve 1 kez rakip fileleri havalandırdı.