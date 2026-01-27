Trend Galeri Trend Spor Trabzonspor’a yeni Oulai! İlk temas olumlu...

Trabzonspor’a yeni Oulai! İlk temas olumlu...

Potansiyeli yüksek isimlere yönelen Trabzonspor, Casa Pia'da forma giyen genç futbolcu için harekete geçti. Portekiz ekibi, kurulan ilk temasta teklife olumlu yaklaştı. İşte Fırtına'nın gündemindeki o isim...

YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 27.01.2026 07:03
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da rota Portekiz'e çevrildi.

Scout ekibinin raporu ve teknik heyetin onayı doğrultusunda bordo-mavililerin, Portekiz temsilcisi Casa Pia AC'de forma giyen 18 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Renato Nhaga'yı gündemine aldığı öğrenildi.

Bu sezon bulduğu forma şansını iyi değerlendiren ve performansıyla dikkatleri üzerine çeken Gine-Bissaulu futbolcu, gösterdiği çıkışın ardından milli takıma kadar yükseldi.

Nhaga, Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde 4 maçta görev alırken, Portekiz Ligi'nde ise 18 karşılaşmada forma giyip 2 gol kaydetti.

SEZONU KULÜBÜNDE TAMAMLAYACAK

Karadeniz ekibinin genç oyuncunun kulübüyle temasa geçtiği ve olumlu dönüş aldığı, transferin gerçekleşmesi halinde Nhaga'nın sezon sonuna kadar Casa Pia AC'de kiralık olarak kalmasının planlandığı ifade ediliyor.

Piyasa değeri 1 milyon Euro olan ve kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç orta saha, fizik gücü, dribbling yeteneği ve baskı altında oyunu iki yönlü oynayabilen yapısıyla öne çıkıyor.

Renato Nhaga bu sezon 21 maçta 1435 dakika süre bulurken 2 gol, 1 asist kaydetti. Altyapısından yetiştiği Casa Pia'da bu sezon başında A takıma dahil edilen Renato Nhaga, 6 Haziran 2025'te ilk kez Gine-Bissau Milli Takımı'nın formasını giydi.

Oyunun iki yönünü de tempolu şekilde oynayabilen 18 yaşındaki futbolcu, teknik ekibin onayından geçti.