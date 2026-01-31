Trend Galeri Trend Spor Trabzonspor’a yeni Oulai! Transfer planı belli oldu

Trabzonspor'da kurmaylar ara transfer döneminde kadrosuna katacağı yıldızlar için çalışmalarını hızlandırdı. Bordo-mavililerin bu kez rotasını Portekiz'e çevirdiği belirtildi.

Giriş Tarihi: 31.01.2026 18:04 Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 18:06