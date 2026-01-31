Trend Galeri Trend Spor Trabzonspor’a yeni Oulai! Transfer planı belli oldu

Trabzonspor'da kurmaylar ara transfer döneminde kadrosuna katacağı yıldızlar için çalışmalarını hızlandırdı. Bordo-mavililerin bu kez rotasını Portekiz'e çevirdiği belirtildi.

Giriş Tarihi: 31.01.2026 18:04 Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 18:06
Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor'da kurmaylar ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.

Bordo-mavililerin transferde yeni bir yıldız adayını gündeme aldığı aktarıldı. Trabzonspor'un Oulai sonrası yeni bir orta saha adayını radarına aldığı vurgulandı.

RENATO NHAGA GÜNDEMDE

Fotomaç'ın haberine göre; Trabzonspor'un Casa Pia forması giyen Renato Nhaga ile ilgilendiği belirtildi.

Bordo-mavililerin, 18 yaşındaki yıldızı uzun süredir takip ettiği aktarıldı.

Trabzonspor'un Renato Nhaga transferini yüksek bir potansiyel olarak gördüğü belirtildi.

KİRALIK OLARAK KALACAK

Trabzonspor'un Casa Pia forması giyen Renato Nhaga'nın bonservisni alıp sezon sonuna kadar kiralık olarak Portekiz ekibinde bırakmayı planladığı kaydedildi.

Trabzonspor'un Casa Pia ile görüştüğü ve transfer için olumlu geri dönüş aldığı aktarıldı.

3 GOLE KATKI SAĞLADI

Renato Nhaga, bu sezon Casa Pia'da 21 müsabakada forma şansı buldu. 18 yaşındaki orta saha, bu mücadelelerde 2 gol ve 1 asist üretti.

Gine Bissaulu oyuncunun mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek.

18 yaşındaki orta sahanın güncel piyasa değeri 1 milyon euro.

Renato Nhaga, Gine Bissau Milli Takımı'nda şu ana kadar 6 mücadelede süre aldı.