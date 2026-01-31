Trabzonspor’a yeni Oulai! Transfer planı belli oldu

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor'da kurmaylar ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Bordo-mavililerin transferde yeni bir yıldız adayını gündeme aldığı aktarıldı. Trabzonspor'un Oulai sonrası yeni bir orta saha adayını radarına aldığı vurgulandı. RENATO NHAGA GÜNDEMDE Fotomaç'ın haberine göre; Trabzonspor'un Casa Pia forması giyen Renato Nhaga ile ilgilendiği belirtildi. Bordo-mavililerin, 18 yaşındaki yıldızı uzun süredir takip ettiği aktarıldı. Trabzonspor'un Renato Nhaga transferini yüksek bir potansiyel olarak gördüğü belirtildi. KİRALIK OLARAK KALACAK Trabzonspor'un Casa Pia forması giyen Renato Nhaga'nın bonservisni alıp sezon sonuna kadar kiralık olarak Portekiz ekibinde bırakmayı planladığı kaydedildi. Trabzonspor'un Casa Pia ile görüştüğü ve transfer için olumlu geri dönüş aldığı aktarıldı. 3 GOLE KATKI SAĞLADI Renato Nhaga, bu sezon Casa Pia'da 21 müsabakada forma şansı buldu. 18 yaşındaki orta saha, bu mücadelelerde 2 gol ve 1 asist üretti. Gine Bissaulu oyuncunun mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. 18 yaşındaki orta sahanın güncel piyasa değeri 1 milyon euro. Renato Nhaga, Gine Bissau Milli Takımı'nda şu ana kadar 6 mücadelede süre aldı.