Trabzonspor’da Andre Onana hedef tahtasında! Onuralp Çevikkan sesleri

Trabzonspor'un kalecisi Andre Onana, Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmanın ardından yerel basında performansıyla ilgili sert eleştirilerin odağı haline geldi. Mücadelede rakip takımın isabetli şutlarında yeterli reaksiyonu gösteremediği yönünde yorumlar yapılan Onana'nın istatistikleri de dikkat çekti. Trabzonspor'un kalesini bulan 3 şutta da gol yiyen Kamerunlu file bekçisi, istatistik kağıdında kurtarış sayısı ve engellenen gol değerlerinde düşük bir performans sergiledi. SON 11 RESMİ MAÇTA GOL YEDİ Trabzonspor formasıyla çıktığı son 11 resmi karşılaşmanın tamamında topu ağlarında gören 29 yaşındaki eldiven, özellikle maç içerisinde kalesini çok fazla terk etmesiyle de dikkat çekiyor. Teknik heyet, tecrübeli oyuncunun fiziksel ve mental durumunu yakından takip ediyor. Trabzon yerel medyası da Onana'nın performansını eleştirirken sosyal medyada yedek kaleci Onuralp Çevikkan'ın ismi taraftarın en çok altını çizdiği konu oldu. İSTANBUL HASRETİ 833 GÜNE ÇIKTI İstanbul'un 'Üç büyük' takımlarına karşı süren galibiyet özlemi, Fenerbahçe karşısında da sona ermedi. Papara Park'ta alınan mağlubiyet sonrası bordo-mavili ekibin büyük takımlara karşı kazanamama serisi 13 maça çıktı. 4 Kasım 2023'te deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup eden Fırtına, sonrasında ise İstanbul'un 3 büyük takımına diş geçiremedi. 833 günlük hasret döneminde 13 maçta 10 yenilgi ve 3 beraberlik geldi. HEM ATIYOR, HEM KAYBEDİYOR Top kayıplarında Trabzonspor'un ilk sırasında bulunan Paul Onuachu, skorda ise dur durak bilmiyor. Fenerbahçe maçında müthiş bir kafa vuruşu ile ağları sarsan ve toplam 16 gole ulaşan Nijeryalı yıldız, krallık yarışında ise ligin en etkili isimlerinden.