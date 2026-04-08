Trabzonspor’da Andre Onana’ya İstanbul’dan talip var! İşte o kulüp

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor'da forma giyen Andre Onana'nın geleceği henüz netlik kazanmadı. Manchester United'ın gelecek sezon kadroda düşünmediği Andre Onana ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Kamerunlu file bekçisine çok sayıda talibin olduğu öne sürüldü. BEŞİKTAŞ PEŞİNDE Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Andre Onana'nın Beşiktaş'ın radarında olduğu belirtildi. Confidental'in haberine göre; Trabzonspor'un da Andre Onana'yı kadrosunda tutmak istediği aktarıldı. Fransa'dan Monaco'nun da Andre Onana için yeniden devreye girebileceği kaydedildi. Suudi Arabistan kulüplerin Kamerunlu file bekçisi ile ilgilendiği vurgulandı. 25 MAÇTA OYNADI Andre Onana, bu sezon Trabzonspor'da 25 maça çıktı ve 6'sında kalesini gole kapattı. 30 yaşındaki file bekçisinin Manchester United ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. Andre Onana'nın güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.