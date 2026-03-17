Trabzonspor’da Christ Oulai’ye Premier Lig kancası! Rekor bonservis talebi

Trabzonspor'un 19 yaşındaki yıldızı Christ Oulai için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Genç yeteneğe Premier Lig'den talip çıktığı belirtildi. Trabzonspor'un istediği bonservis dudak uçuklattı.

Giriş Tarihi: 17.03.2026 17:06 Güncelleme Tarihi: 17.03.2026 17:07
Trabzonspor’da Christ Oulai’ye Premier Lig kancası! Rekor bonservis talebi

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Christ Oulai'nin talipleri bitmiyor.

Trabzonspor’da Christ Oulai’ye Premier Lig kancası! Rekor bonservis talebi

Avrupa'dan çok sayıda kulübün yakından takip ettiği 19 yaşındaki orta saha için yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Trabzonspor’da Christ Oulai’ye Premier Lig kancası! Rekor bonservis talebi

Christ Oulai transferi için Premier Lig ekibinin devrede olduğu kaydedildi.

Trabzonspor’da Christ Oulai’ye Premier Lig kancası! Rekor bonservis talebi

WEST HAM PEŞİNDE

Fotomaç'ın İngiliz basınına dayandırdığı habere göre; Christ Oulai transferi için West Ham United'ın ilgisinin bulunduğu belirtildi.

Trabzonspor’da Christ Oulai’ye Premier Lig kancası! Rekor bonservis talebi

19 yaşındaki orta sahayı Chelsea ile Manchester United'ın da izlediği aktarıldı.

Trabzonspor’da Christ Oulai’ye Premier Lig kancası! Rekor bonservis talebi

Chelsea'nin Christ Oulai için Manchester United'a göre transferde daha istekli olduğu ifade edildi.

Trabzonspor’da Christ Oulai’ye Premier Lig kancası! Rekor bonservis talebi

İSTENEN BONSERVİS

Trabzonspor'un Christ Oulai transferi için en az 50 milyon euroluk bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi.

Trabzonspor’da Christ Oulai’ye Premier Lig kancası! Rekor bonservis talebi

Bordo-mavililerin, bu bedelden daha düşük bir rakama Fildişi Sahilli oyuncuyu satmaya sıcak bakmadığı belirtildi.

Trabzonspor’da Christ Oulai’ye Premier Lig kancası! Rekor bonservis talebi

Trabzonspor'da 21 maçta süre alan Christ Oulai, bu süreçte 2 gol ve 4 asist üretti.

Trabzonspor’da Christ Oulai’ye Premier Lig kancası! Rekor bonservis talebi

SÖZLEŞMESİ 2030'DA BİTECEK

Christ Oulai'nin Trabzonspor ile olan sözleşmesi 2030'da sona erecek. 19 yaşındaki yeteneğin güncel piyasa değeri 17 milyon euro.

Trabzonspor’da Christ Oulai’ye Premier Lig kancası! Rekor bonservis talebi

Christ Oulai, Fildişi Sahili Milli Takımı'nda 6 karşılaşmada oynadı.

Trabzonspor’da Christ Oulai’ye Premier Lig kancası! Rekor bonservis talebi

19 yaşındaki oyuncunun bir sonraki satışından elde edilecek kardan Bastia yüzde 20 pay alacak.