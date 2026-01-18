Trend Galeri Trend Spor Trabzonspor’da Ernest Muçi fırtınası! Burak Yılmaz’ı yakaladı

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, Kocaelispor deplasmanında 90+2. dakikada attığı golle kazandı. Bordo-mavililerde, Ernest Muçi ile Felipe Augusto ön plana çıktı.

Giriş Tarihi: 18.01.2026 19:21 Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 19:22
Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kocaelispor deplasmanında sahaya çıktı. Bordo-mavililer, 18. dakikada geriye düştüğü maçtan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Kocaelispor, Trabzonspor karşısında Bruno Petkovic'in attığı golle 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Trabzonspor'da Felipe Augusto, 44. dakikada skoru dengeledi.

AUGUSTO'DAN 9. GOL

Trabzonspor'un 21 yaşındaki yıldızı Felipe Augusto, bu sezon Süper Lig'de 9. kez rakip fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

SKORU MUCI BELİRLEDİ

Trabzonspor'un Kocaelispor deplasmanında galibiyeti getiren isim Ernest Muçi oldu.

Ernest Muçi, 90+2. dakikada attığı golle ön plana çıktı.

ÜST ÜSTE 6. MAÇTA GOL ATTI

Trabzonspor'un Beşiktaş'tan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Ernest Muçi, üst üste 6 maçta gol sevinci yaşadı.

Ernest Muçi, Trabzonspor'un Kocaelispor, Gençlerbirliği, Beşiktaş, Göztepe, Konyaspor ve Başakşehir ile oynadığı mücadelelerde rakip fileleri havalandırdı.

BURAK YILMAZ'I YAKALADI

Opta'nın verilerine göre; Trabzonspor forması giyen Ernest Muçi, Burak Yılmaz'dan bu yana üst üste 6 maçta gol atma başarısı gösteren ilk Trabzonspor futbolcusu oldu.

SELÇUK İNAN 'ATTIRMAYACAĞIZ' DEMİŞTİ

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Trabzonspor maçı öncesi Ernest Muçi ile ilgili konuşmuştu.

Selçuk İnan açıklamasında, "Muçi'ye bizim maçta gol attırmayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

TRABZONSPOR'DAN PAYLAŞIM

Trabzonspor, Ernest Muçi'nin Kocaelispor maçında attığı gol sonrası bir paylaşımda bulundu. Bordo-mavililerden yapılan paylaşımda, "O isterse atar" denildi.