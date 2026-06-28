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Trabzonspor’da Ernest Muçi için çılgın iddia! Avrupa devi teklif yaptı

Trabzonspor'un bonservisini Beşiktaş'tan aldığı Ernest Muçi için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Avrupa devinin, 25 yaşındaki yıldız için teklifini sunduğu belirtildi.

Giriş Tarihi: 28.06.2026 18:23 Güncelleme Tarihi: 28.06.2026 18:24
Trabzonspor’da Ernest Muçi için çılgın iddia! Avrupa devi teklif yaptı

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, Ernest Muçi'nin bonservisini Beşiktaş'tan almıştı.

Trabzonspor’da Ernest Muçi için çılgın iddia! Avrupa devi teklif yaptı

Bordo-mavililer, Arnavut on numara için Beşiktaş ile 8.5 milyon euroluk bonservis karşılığında anlaşma sağladı.

Trabzonspor’da Ernest Muçi için çılgın iddia! Avrupa devi teklif yaptı

Ernest Muçi'nin geleceği ile ilgili çarpıcı gelişmeler yaşandığı öne sürüldü.

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Trabzonspor’da Ernest Muçi için çılgın iddia! Avrupa devi teklif yaptı

NAPOLI PEŞİNE DÜŞTÜ

Fotomaç'ın haberine göre; Napoli'nin Ernest Muçi'yi transfer etmek istediği belirtildi.

Trabzonspor’da Ernest Muçi için çılgın iddia! Avrupa devi teklif yaptı

Serie A ekibinin, Trabzonspor'a transfer için teklifini sunduğu aktarıldı.

Trabzonspor’da Ernest Muçi için çılgın iddia! Avrupa devi teklif yaptı

Napoli'nin Ernest Muçi'ye karşılık 16 milyon euro önerdiği ifade edildi.

Trabzonspor’da Ernest Muçi için çılgın iddia! Avrupa devi teklif yaptı

KİRALIK OYUNCU ÖNERİSİ

Napoli'nin Ernest Muçi transferinde ek olarak 1 kiralık oyuncu önerisinde bulunduğu belirtildi.

Trabzonspor’da Ernest Muçi için çılgın iddia! Avrupa devi teklif yaptı

Ernest Muçi, geride kalan sezonda Trabzonspor'da 35 maça çıktı ve 15 gol ile 9 asist üretti.

Trabzonspor’da Ernest Muçi için çılgın iddia! Avrupa devi teklif yaptı

Trabzonspor'un yıldızının güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösteriliyor.

Trabzonspor’da Ernest Muçi için çılgın iddia! Avrupa devi teklif yaptı

Arnavutluk Milli Takımı'nda 17 karşılaşmada süre alan Ernest Muçi, rakip fileleri 3 kez havalandırdı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#TRABZONSPOR #BEŞİKTAŞ #ERNEST MUÇİ #NAPOLİ #TRANSFER