Trabzonspor’da Ernest Muçi için çılgın iddia! Avrupa devi teklif yaptı

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, Ernest Muçi'nin bonservisini Beşiktaş'tan almıştı. Bordo-mavililer, Arnavut on numara için Beşiktaş ile 8.5 milyon euroluk bonservis karşılığında anlaşma sağladı. Ernest Muçi'nin geleceği ile ilgili çarpıcı gelişmeler yaşandığı öne sürüldü. NAPOLI PEŞİNE DÜŞTÜ Fotomaç'ın haberine göre; Napoli'nin Ernest Muçi'yi transfer etmek istediği belirtildi. Serie A ekibinin, Trabzonspor'a transfer için teklifini sunduğu aktarıldı. Napoli'nin Ernest Muçi'ye karşılık 16 milyon euro önerdiği ifade edildi. KİRALIK OYUNCU ÖNERİSİ Napoli'nin Ernest Muçi transferinde ek olarak 1 kiralık oyuncu önerisinde bulunduğu belirtildi. Ernest Muçi, geride kalan sezonda Trabzonspor'da 35 maça çıktı ve 15 gol ile 9 asist üretti. Trabzonspor'un yıldızının güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösteriliyor. Arnavutluk Milli Takımı'nda 17 karşılaşmada süre alan Ernest Muçi, rakip fileleri 3 kez havalandırdı.