Trend Galeri Trend Spor Trabzonspor’da Ernest Muçi ve Felipe Augusto tutulamıyor! İnanılmaz performans

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nun 4'üncü ve son haftasında Başakşehir'e konuk oldu. A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanan maçta Ernest Muçi ve Felipe Augusto ön plana çıktı.

Giriş Tarihi: 03.03.2026 21:39 Güncelleme Tarihi: 03.03.2026 21:42
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nun 4'üncü ve son haftasında Trabzonspor, Başakşehir deplasmanında sahaya çıktı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Başakşehir deplasmanında Ernest Muçi ve Felipe Augusto'yu ilk 11'de görevlendirdi.

MUCI ORTALADI, AUGUSTO ATTI

Karşılaşmanın 6'ncı dakikasında Trabzonspor'da Ernest Muçi'nin kullandığı köşe vuruşunda Felipe Augusto fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

Trabzonspor'un Brezilyalı golcüsü Felipe Augusto, bu sezon toplamda 12'nci kez rakip fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

Felipe Augusto aynı zamanda Süper Lig ve Süper Kupa'nın yanı sıra Türkiye Kupası'nda da gol sevinci yaşadı.

MUCI'DEN 20 GOL KATKISI

Trabzonspor'un sezon başında Beşiktaş'tan satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak renklerine bağladığı Ernest Muçi, bordo-mavili takımda 20'nci kez doğrudan skor katkısı verdi.

Ernest Muçi, bu sezon Trabzonspor'da 13 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

Öte yandan Ernest Muçi, bordo-mavili takımdaki son 10 maçında 6 gol ve 5 asist yapmasıyla dikkat çekti.