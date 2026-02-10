Trend Galeri Trend Spor Trabzonspor’da Ernest Muçi’den Fenerbahçe motivasyonu! Rekora kilitlendi

Trabzonspor'da 12 gol, 4 asistle skor yükünü sırtlayan oyunculardan olan Arnavut yıldız, bu hafta sonu oynanacak kritik mücadelede bir sezondaki gol rekorunu kırma hedefiyle sahaya çıkacak.

YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 10.02.2026 07:12
Trabzonspor'da bu sezon lige damga vuran isimlerin başında gelen Ernest Muçi, kariyer rekoruna doğru hızla ilerliyor.

HÜCUM YÜKÜNÜ SIRTLADI

Bordo-mavili forma altında Süper Lig'de 9, Türkiye Kupası'nda ise 3 gole imza atan Arnavut yıldız, toplamda 12 gol ve 4 asistlik performansıyla takımın hücum yükünü sırtlayan isimlerden biri oldu.

Trabzonspor'da adeta yeniden doğan 24 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'taki iki sezonda oynadığı 61 maçta ürettiği 11 gol, 4 asistlik performansı şimdiden geride bıraktı.

REKORU 13 GOL

Gözünü ise kişisel rekoruna dikti. Muçi, kariyerinde bir sezonda attığı en yüksek gol sayısına 2023-2024'te Legia Varşova ve Beşiktaş formalarıyla toplam 13 golle ulaşmıştı.

Yetenekli oyuncu, bir kez daha ağları havalandırması halinde bu rekoru egale edecek.

Tecrübeli futbolcu, hedefine Fenerbahçe maçında ulaşmayı çok istiyor.

FORMUNUN ZİRVESİNDE

Beşiktaş'tan kiralık olarak gittiği Trabzonspor'da yeniden formunun zirvesine çıkan Ernest Muçi, son oynanan Samsun maçında Onuachu'ya asist yapmış, penaltıdan da bir gol kaydetmişti.

24 yaşındaki on numara, sağ kanat ve sol kanatta da forma giyebiliyor.

Ernest Muçi'nin güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor.