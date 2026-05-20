Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan'dan transfer müjdesi! "Belki de hepsini aynı anda açıklayacağız"

"BORÇLARI SIFIRLAYACAĞIZ"

"Birçok faktör var. Ekonomik olarak senin 10 katın gelire sahipler. Sahadaki gelirlerin senin eksi 5 milyonlardayken, adamlar 120-130 milyon eurolarda. Bizim şu an almaya çalıştığımız arazileri, onlar 15-20 yıl önce almışlar. İmarlarını da yapmışlar. Yanlış anlaşılmasın, iyi de yapmışlar. Bunları da halletmişler. Biz ise bir yandan arazileri alıyoruz, bir yandan imarlarla uğraşıyoruz, bir yandan da mahkemelerle uğraşıyoruz. Herkes daha iyisini istiyor, hiçbir itirazımız yok. Ama bunların bir geçiş dönemi var. Zaten bu yüzden 'yapılanmanın ilk yılı' diyoruz.

Tesislerimiz istimlak edilince borçlarımızı sıfırlayacağız. Onu da açıklayacağız rakamlar netleştiği zaman ama şu anda vergi borçlarının tamamından biraz daha yüksek bir rakam konuşuyoruz."

"ARADA BEN DE KENDİ HALİME GÜLÜYORUM!"

"Taraftar transfer istiyor, şov istiyor. Dünyanın her yerinde bu böyle. 'Bugüne kadar bunlar konuşulmuyordu, sen neden konuşuyorsun?' diyorlar. Camia her şeyi bilsin! Bir kişi üstünden ilerlenemez. Elimden geleni yapıyorum, keşke daha fazla gücüm olsa da yapsam! Dayak yenecek, bu dayağı yemek de o şehirde büyüyen birine yakışır dedik... Gülmenizde problem yok, ben de kendi halime gülüyorum arada."

"HORONA GİRMEYECEKSİN"

"Kimseye kırgınlığım olmaz! Bütün ailem futbolcuydu, o tribünlerde büyüdüm ben. Sevginin de, öfkenin de maksimum yaşandığını gördük! Şampiyon olduğumuz yıllardan sonra da böyle oldu! Bizim insanımız böyle! Buna itirazı olan, bu horona girmeyecek!"