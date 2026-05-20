Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan'dan transfer müjdesi! "Belki de hepsini aynı anda açıklayacağız"

Trabzonspor Kulübü Ertuğrul Doğan, bordo-mavililerin gündemine dair önemli açıklamalar yaptı. Doğan, yaz transfer dönemine dair önemli detayları da paylaştı. İşte o ifadeler...

Giriş Tarihi: 20.05.2026 18:07 Güncelleme Tarihi: 20.05.2026 18:56
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğanı, bordo-mavililerde son gelişmeleri aktardı. Doğan, yaklaşan Ziraat Türkiye Kupası finali ve transfer dönemi hakkında da konuştu.

"Türkiye Kupası finaline gelecek tüm taraftarlarımız için ufak bir hediye hazırladık. Yeni sezon formalarını vereceğiz. Tüm gelen taraftarlarımıza kapıda tek tek hediye edeceğiz. Taraftarımız için ufak bir hediye bayram öncesi. Taraftarımız hangisini istiyorsa, maç öncesi onu hediye edeceğiz. Öncelikle Fatih Tekke, ekibi, izleme ekibi, tüm kulüp çalışanlarımız ve yönetici arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Rakiplerine göre daha az bütçe ile başarılı oldu. Trabzonspor için başarı şampiyonluk ama Fatih Tekke ve ekibi başarılıdır."

BASKETBOL VE VOLEYBOL

"U19'daki teknik heyetimiz ve ekibi de üç yıldır emeklerin karşılığını veriyor. Basketbolda da yeniyiz, orada da 6. olduk. Bütçe dahilinde başarılı olduk. Basketbolu sponsorsuz tamamlayan tek kulübüz! Değerli iş adamlarına ricada bulunuyorum. Kimse bu işi tek başına başaramaz. Ricam, bu takım Avrupa'da da olacak ve lütfen sponsorluk konusunda bu kadar kapalı olmasınlar. Keşke böyle olmasaydı ama önümüzdeki yıl, ben de birçok iş adamı ile gidip görüşeceğim. Voleybola bu yılın başında başlamak istiyorduk ama futbolda borçlanmayı bitirmeye çalışıyoruz. Akademiye iyi para harcıyoruz. Basketbolun sponsoru yok, 4-5 milyon euro oraya harcıyoruz. Üstüne voleybolu da koyarsak... Canı gönülden voleybolda olmayı istiyorum. Trabzonsporlu iş adamları dönüş yaparsa, orada da olmak istiyoruz. Ancak sponsor olmadan kimse bu işi yapmıyor. "

TÜRKİYE KUPASI FİNALİ

"Kupa almadan, futbolda başarılı sayılma şansın yok! Ben de taraftar olduğum dönemde böyle bakıyordum. Dolayısıyla taraftar eleştiriler de haklı! Taraftarımıza karşı mahcubum ve cuma günü bu mahcubiyetimizi gidereceğimizi düşünüyorum. Fatih Tekke ve ekibine güveniyorum."

"FATİH TEKKE TRABZONSPOR EFSANESİ"

"Fatih Tekke, Trabzonspor efsanesi! Daha önce göreve gelmeden de Türkiye'ye gelmiş en önemli golcü ve futbolcu olduğunu söyledim. Çok başarılıydı. İstanbulspor, Alanyaspor gibi takımlarda çalıştı. Sayın Fatih Tekke için de şampiyonluğa oynayan bir takımda, ilk yılı. Benim başkanlığımdaki ilk yılımdaki hareketlerimle, üçüncü yılımdaki hareketlerim aynı olmayacağı gibi bir durum var. Ben böyle düşünmüyorum ama hocamız da seneye 'Şunu yapsaydık, daha iyi olurdu' diyebilir. Çok çalışıyorlar, bu kadar mesai veren görmedim. Üzülüyor, o da sıkılıyor. Buranın evladı. Desteğin daha fazlasını hak ediyordu. Bizim gerçeklerimizle uyumlu çalıştı! Bu kadar genç oyuncu ile kimse kolay kolay yola çıkmaz!"

TRANSFER MÜJDESİ

"Scout olarak Avrupa'da bile yüzde 50 başarılı sayılıyor. Biz bu oranın daha üzerindeyiz. Yaptığımız transferlerle çok eleştirildik ama şimdi 7-8 oyuncumuza önemli teklifler var. Bu işin zor bu! Trabzonspor tarihinin en çok para harcandığı sene! Bilinmeyen oyuncular 5-6 milyon euro verdik ama şimdi harcadığımız parayı bir oyuncudan geri alacağız! Bunu da açık söyleyeyim. Transfer görüşmeleri yapılıyor, aşama kaydedilen yerler var. Belki de hepsini aynı anda açıklayacağız! Çok ciddi görüşmeler var."

"BORÇLARI SIFIRLAYACAĞIZ"

"Birçok faktör var. Ekonomik olarak senin 10 katın gelire sahipler. Sahadaki gelirlerin senin eksi 5 milyonlardayken, adamlar 120-130 milyon eurolarda. Bizim şu an almaya çalıştığımız arazileri, onlar 15-20 yıl önce almışlar. İmarlarını da yapmışlar. Yanlış anlaşılmasın, iyi de yapmışlar. Bunları da halletmişler. Biz ise bir yandan arazileri alıyoruz, bir yandan imarlarla uğraşıyoruz, bir yandan da mahkemelerle uğraşıyoruz. Herkes daha iyisini istiyor, hiçbir itirazımız yok. Ama bunların bir geçiş dönemi var. Zaten bu yüzden 'yapılanmanın ilk yılı' diyoruz.

Tesislerimiz istimlak edilince borçlarımızı sıfırlayacağız. Onu da açıklayacağız rakamlar netleştiği zaman ama şu anda vergi borçlarının tamamından biraz daha yüksek bir rakam konuşuyoruz."

"ARADA BEN DE KENDİ HALİME GÜLÜYORUM!"

"Taraftar transfer istiyor, şov istiyor. Dünyanın her yerinde bu böyle. 'Bugüne kadar bunlar konuşulmuyordu, sen neden konuşuyorsun?' diyorlar. Camia her şeyi bilsin! Bir kişi üstünden ilerlenemez. Elimden geleni yapıyorum, keşke daha fazla gücüm olsa da yapsam! Dayak yenecek, bu dayağı yemek de o şehirde büyüyen birine yakışır dedik... Gülmenizde problem yok, ben de kendi halime gülüyorum arada."

"HORONA GİRMEYECEKSİN"

"Kimseye kırgınlığım olmaz! Bütün ailem futbolcuydu, o tribünlerde büyüdüm ben. Sevginin de, öfkenin de maksimum yaşandığını gördük! Şampiyon olduğumuz yıllardan sonra da böyle oldu! Bizim insanımız böyle! Buna itirazı olan, bu horona girmeyecek!"

"BEN DE PARIS DOĞUMLU DEĞİLİM"

"Sinirlendiğimi söylüyorlar! Ben de Paris doğumlu değilim, Trabzon doğumluyum! Taraftarımız bize kızacak ama ben onlara kızamam! Öyle bir lüksüm yok! Bu bir bayrak yarışı... Ben bu gelirleri sağlarsam, benden sonra gelen rahat edecek! Bundan mutlu olacağım. Benden sonra seçilenin elini ben kaldıracağım! Ne zaman ararsa da yanında olacağım! İsterse tabi..."

BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

"Ne zaman Sayın Cumhurbaşkanımıza gitsek bizi geri çevirmedi. Tüm desteğini verdi. Türkiye'deki statlar dünyada yok. Her yere gidip görüyoruz. Çok iyi statlar yapıldı. Sayın Berat Albayrak'ın, Serhat Bey'in çok büyük desteği var. Başkan kimse, yöneticiler kimse Allah razı olsun çok büyük destekleri var. Sayın Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'na teşekkür ederiz. Sayın Murat Kurum'a çok teşekkür ederim, kendisi Trabzonlu değil ama Trabzonspor söz konusu olduğunda desteklerini esirgemedi."

"MALINOVSKYI TRANSFERİ TAMAM"

"Ruslan Malinovskyi'nin transferi tamam. Thierry Karadeniz bitti. Fatih Tekke karar verecek. A takımda da oynayabilir, U19'da da oynayabilir. 6-7 oyuncu ile görüşüyoruz. Yerli eksiğimiz var. Çok alternatif yok ama tamamlayıcı olarak onları da katmamız lazım. Hareketli transfer dönemi olacak."

Kaleci transferi için de konuşan başkan; "Andre Onana, genç oyuncuları yetiştiriyor çok önemli karakter. Tutmaya çalışıyoruz. Savic var." sözlerini sarf etti.

Doğukan Yıldırım - Editör
