Trabzonspor’da Paul Onuachu ve Ernest Muçi fırtınası! İnanılmaz performans

Trabzonspor, Süper Lig'in 21. haftasında Samsunspor deplasmanında 3-0 kazandı. Bordo-mavililerin yıldızları Ernest Muçi ile Paul Onuachu performanslarıyla ön plana çıktı.

07.02.2026
Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, Samsunspor deplasmanında sahaya çıktı. Bordo-mavililerin yıldızları Paul Onuachu ve Ernest Muçi geceye damga vurdu.

Samsun'da gol perdesini açan isim Paul Onuachu oldu. Ernest Muçi'nin asistinde kafa vuruşuyla ağları havalandıran Paul Onuachu takımını öne geçirdi.

BİR OFSAYTA, BİR VAR'A TAKILDI

38. dakikada Trabzonspor'da Paul Onuachu, Ernest Muçi'nin pasında bir kez daha fileleri havalandırdı ancak ofsayt nedeniyle pozisyon gol değeri kazanmadı.

55. dakikada Trabzonspor'da Paul Onuachu, Oulai'nin pasında bir kez daha gol sevinci yaşadı. VAR'dan gelen uyarı sonrası Nwaiwu'nun pozisyonunda faul tespit edildi ve ağlara giden top yine geçerli olmadı.

ONUACHU'DAN DUBLE

81. dakikada Trabzonspor'da Muçi, Umut Nayir'a pasını aktardı. Umut Nayir dar açıdan topu çevirdi ve Paul Onuachu hem takımının hem de kendisinin 2. golünü kaydetti.

Trabzonspor'un yıldızı Paul Onuachu, bu sezon Süper Lig'de 15. kez gol sevinci yaşadı.

PENALTIDA MUCI ATTI

89. dakikada Trabzonspor lehine penaltı kararı verildi. Trabzonspor'da Ernest Muçi bu pozisyonda topun başına geçti ve ağları sarstı.

Ernest Muçi, Samsunspor deplasmanında 1 gol ve 1 asistle dikkat çekti.

Trabzonspor'un yıldız on numarası, bu sezon Süper Lig'de 9'uncu kez gol atma başarısı gösterdi.

2004'TEN SONRA BİR İLK

Trabzonspor, Samsunspor deplasmanında 11 Aralık 2004'ten sonra ilk kez bir maçta kazandı.