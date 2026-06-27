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Trabzonspor’da Tim Jabol Folcarelli’ye Fransa kancası! İşte istenen bonservis

Trabzonspor'un 26 yaşındaki yıldızı Tim Jabol Folcarelli, Fransa'dan takımların radarına girdi. Bordo-mavililer, yıldız futbolcu için bonservisi belirledi.

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Giriş Tarihi: 26.06.2026 23:03 Güncelleme Tarihi: 27.06.2026 06:39
Trabzonspor’da Tim Jabol Folcarelli’ye Fransa kancası! İşte istenen bonservis

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor'da transfer çalışmalarında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Trabzonspor’da Tim Jabol Folcarelli’ye Fransa kancası! İşte istenen bonservis

Bordo-mavili takımda yapılan transferlerin yanı sıra takımdan ayrılacak oyunculara gözler çevrildi.

Trabzonspor’da Tim Jabol Folcarelli’ye Fransa kancası! İşte istenen bonservis

Trabzonspor'un yıldızı Tim Jabol Folcarelli ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

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Trabzonspor’da Tim Jabol Folcarelli’ye Fransa kancası! İşte istenen bonservis

FRANSA KANCASI

Trabzonspor'un orta sahadaki dinamosu Tim Jabol Folcarelli, Fransa'dan takımların radarına girdi.

Trabzonspor’da Tim Jabol Folcarelli’ye Fransa kancası! İşte istenen bonservis

Fransa'dan iki kulüp, Tim Jabol Folcarelli için Trabzonspor'a 7 milyon Euroluk teklif yaptı.

Trabzonspor’da Tim Jabol Folcarelli’ye Fransa kancası! İşte istenen bonservis

CEVAP BELLİ OLDU

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor'da Tim Jabol Folcarelli'nin bonservisi belirlendi.

Trabzonspor’da Tim Jabol Folcarelli’ye Fransa kancası! İşte istenen bonservis

Ertuğrul Doğan ve kurmayları, 26 yaşındaki orta saha için 15 milyon Euro bonservis istiyor.

Trabzonspor’da Tim Jabol Folcarelli’ye Fransa kancası! İşte istenen bonservis

Trabzonspor yönetimi, 15 milyon Euro'nun altındaki teklifleri kabul etmeyeceklerini kulüplere bildirdi.

Trabzonspor’da Tim Jabol Folcarelli’ye Fransa kancası! İşte istenen bonservis

SÖZLEŞMESİ 2029'DA BİTECEK

Tim Jabol Folcarelli'nin Trabzonspor ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek.

Trabzonspor’da Tim Jabol Folcarelli’ye Fransa kancası! İşte istenen bonservis

26 yaşındaki Fransız orta sahanın güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#TRABZONSPOR #TİM JABOL FOLCARELLİ #TRANSFER