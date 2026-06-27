Trabzonspor’da Tim Jabol Folcarelli’ye Fransa kancası! İşte istenen bonservis

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor'da transfer çalışmalarında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bordo-mavili takımda yapılan transferlerin yanı sıra takımdan ayrılacak oyunculara gözler çevrildi. Trabzonspor'un yıldızı Tim Jabol Folcarelli ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. FRANSA KANCASI Trabzonspor'un orta sahadaki dinamosu Tim Jabol Folcarelli, Fransa'dan takımların radarına girdi. Fransa'dan iki kulüp, Tim Jabol Folcarelli için Trabzonspor'a 7 milyon Euroluk teklif yaptı. CEVAP BELLİ OLDU Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor'da Tim Jabol Folcarelli'nin bonservisi belirlendi. Ertuğrul Doğan ve kurmayları, 26 yaşındaki orta saha için 15 milyon Euro bonservis istiyor. Trabzonspor yönetimi, 15 milyon Euro'nun altındaki teklifleri kabul etmeyeceklerini kulüplere bildirdi. SÖZLEŞMESİ 2029'DA BİTECEK Tim Jabol Folcarelli'nin Trabzonspor ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek. 26 yaşındaki Fransız orta sahanın güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olarak gösteriliyor.