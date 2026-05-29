Trend Galeri Trend Spor Trabzonspor’dan Ahmetcan Kaplan hamlesi! İlk temas kuruldu

Trabzonspor’dan Ahmetcan Kaplan hamlesi! İlk temas kuruldu

Bordo-mavililerden 9 milyon Euro bedelle Ajax'a transfer olan Ahmetcan Kaplan'ın, Hollanda ekibinden ayrılması gündemde. Transfer komitesi, 23 yaşındaki genç stoperle ilk teması kurdu.

SPOR SERVİSİ
Giriş Tarihi: 29.05.2026 07:09
Trabzonspor’dan Ahmetcan Kaplan hamlesi! İlk temas kuruldu

Trabzonspor altyapısından yetişen ve 9 milyon Euro gibi rekor bir ücretle Hollanda devi Ajax'ın yolunu tutan Ahmetcan Kaplan için geri dönüş ihtimali ciddi şekilde güçlendi.

Trabzonspor’dan Ahmetcan Kaplan hamlesi! İlk temas kuruldu

Amsterdam ekibinde beklediği süreleri bulamayan ve son olarak NEC Nijmegen'e kiralanan 23 yaşındaki stoper, yeni sezon planlamasında yer almıyor.

Trabzonspor’dan Ahmetcan Kaplan hamlesi! İlk temas kuruldu

AJAX'IN TALEBİ

Ajax yönetimi, sözleşmesi önümüzdeki sezon bitecek olan genç oyuncuyu bedelsiz kaptırmamak adına 4-5 milyon Euro civarında bir bonservisle elden çıkarmaya sıcak bakıyor.

Trabzonspor’dan Ahmetcan Kaplan hamlesi! İlk temas kuruldu

Trabzonspor transfer komitesi, eski oyuncusuyla ilk teması kurdu.

Trabzonspor’dan Ahmetcan Kaplan hamlesi! İlk temas kuruldu

Oyuncunun ve kulübünün maddi beklentilerini öğrenen Fırtına, önümüzdeki günlerde bu konuda resmi bir karar verip transfer görüşmelerini ciddiyete döndürebilir.

Trabzonspor’dan Ahmetcan Kaplan hamlesi! İlk temas kuruldu

NIJMEGEN'DE İSTİKRARI YAKALADI

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği NEC Nijmegen'de 33 maçta 2702 dakika süre alarak 3 gol kaydeden Ahmetcan, istikrarlı grafiğiyle yeniden dikkatleri üzerine çekti.

Trabzonspor’dan Ahmetcan Kaplan hamlesi! İlk temas kuruldu

Türkiye'deki mevcut 10+4 kuralına uyması sebebiyle yerli rotasyonunda değeri daha da artan Ahmetcan, A Milli Takım'ın geniş kadrosunda da yer alıyor.

Trabzonspor’dan Ahmetcan Kaplan hamlesi! İlk temas kuruldu

SÖZLEŞMESİ GELECEK SEZON BİTECEK

Ahmetcan Kaplan'ın Ajax ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.

Trabzonspor’dan Ahmetcan Kaplan hamlesi! İlk temas kuruldu

Genç stoperin güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Trabzonspor’dan Ahmetcan Kaplan hamlesi! İlk temas kuruldu

Ahmetcan Kaplan'ın bir sonraki satışından elde edilecek kardan Trabzonspor'un yüzde 15 pay alma hakkı bulunuyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#TRABZONSPOR #AHMETCAN KAPLAN #AJAX #TRANSFER