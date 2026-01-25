Trend Galeri Trend Spor Trabzonspor’dan genç yetenek hamlesi! Yakın takibe alındı

Trabzonspor’dan genç yetenek hamlesi! Yakın takibe alındı

Trabzonspor'da kurmaylar ara transfer döneminde yapılacak takviyeler konusunda çalışmalarını hızlandırdı. Bordo-mavililerin, 21 yaşındaki yıldız adayını yakın takibe aldığı iddia edildi.

SABAH SPOR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 25.01.2026 17:16 Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 17:17
Trabzonspor’dan genç yetenek hamlesi! Yakın takibe alındı

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor'da kurmaylar, ara transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi. Bordo-mavililerin, hücum hattını güçlendirmek adına sürpriz bir ismi gündemine aldığı öne sürüldü.

Trabzonspor’dan genç yetenek hamlesi! Yakın takibe alındı

Chibuike Nwaiwu ve Mathias Lovik'i renklerine bağlayan Trabzonspor'un 21 yaşındaki yıldız adayını radarına aldığı belirtildi.

Trabzonspor’dan genç yetenek hamlesi! Yakın takibe alındı

ALEXANDRU MUSI İDDİASI

Transferfeed'in haberine göre; Trabzonspor'un Dinamo Bükreş forması giyen Alexandru Musi ile ilgilendiği kaydedildi.

Trabzonspor’dan genç yetenek hamlesi! Yakın takibe alındı

Bordo-mavililerin, 21 yaşındaki kanat oyuncusunun durumunu yakından takip ettiği aktarıldı.

Trabzonspor’dan genç yetenek hamlesi! Yakın takibe alındı

8 GOLE KATKI SAĞLADI

Alexandru Musi bu sezon Dinamo Bükreş'te 19 karşılaşmada forma şansı buldu. 21 yaşındaki genç oyuncu, bu mücadelelerde 5 gol ile 3 asist üretti.

Trabzonspor’dan genç yetenek hamlesi! Yakın takibe alındı

İspanyol asıllı Rumen oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek.

Trabzonspor’dan genç yetenek hamlesi! Yakın takibe alındı

Alexandru Musi'nin güncel piyasa değeri 1 milyon 300 bin euro.

Trabzonspor’dan genç yetenek hamlesi! Yakın takibe alındı

VALENCIA ALTYAPISINDA YETİŞTİ

Valencia altyapısında yetişen Alexandru Musi daha sonra FCSB'nin yolunu tuttu. Genç oyuncu ardından Poli Iaşi ve Petrolul'de kiralık olarak forma giydi.

Trabzonspor’dan genç yetenek hamlesi! Yakın takibe alındı

Alexandru Musi, Romanya U21 Milli Takımı'nda 7 mücadelede süre aldı.

Trabzonspor’dan genç yetenek hamlesi! Yakın takibe alındı

21 yaşındaki oyuncu, sol kanat bölgesinin yanı sıra sağ kanat ve santrforda da forma giyebiliyor.