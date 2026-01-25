Trabzonspor’dan genç yetenek hamlesi! Yakın takibe alındı

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor'da kurmaylar, ara transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi. Bordo-mavililerin, hücum hattını güçlendirmek adına sürpriz bir ismi gündemine aldığı öne sürüldü. Chibuike Nwaiwu ve Mathias Lovik'i renklerine bağlayan Trabzonspor'un 21 yaşındaki yıldız adayını radarına aldığı belirtildi. ALEXANDRU MUSI İDDİASI Transferfeed'in haberine göre; Trabzonspor'un Dinamo Bükreş forması giyen Alexandru Musi ile ilgilendiği kaydedildi. Bordo-mavililerin, 21 yaşındaki kanat oyuncusunun durumunu yakından takip ettiği aktarıldı. 8 GOLE KATKI SAĞLADI Alexandru Musi bu sezon Dinamo Bükreş'te 19 karşılaşmada forma şansı buldu. 21 yaşındaki genç oyuncu, bu mücadelelerde 5 gol ile 3 asist üretti. İspanyol asıllı Rumen oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek. Alexandru Musi'nin güncel piyasa değeri 1 milyon 300 bin euro. VALENCIA ALTYAPISINDA YETİŞTİ Valencia altyapısında yetişen Alexandru Musi daha sonra FCSB'nin yolunu tuttu. Genç oyuncu ardından Poli Iaşi ve Petrolul'de kiralık olarak forma giydi. Alexandru Musi, Romanya U21 Milli Takımı'nda 7 mücadelede süre aldı. 21 yaşındaki oyuncu, sol kanat bölgesinin yanı sıra sağ kanat ve santrforda da forma giyebiliyor.