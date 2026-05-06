Trabzonspor’dan kanat hamlesi! MLS ekibinden olumlu dönüş...

MLS ekibi San Diego'a forma giyen Danimarkalı kanat oyuncusu için kulübüyle temasa geçen bordo-mavililer, olumlu dönüş üzerine gaza bastı. İşte detaylar...

YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 06.05.2026 08:14
Gelecek sezona daha güçlü bir kadro ile girmeyi hedefleyen ve transfer gündemi hareketlenen Trabzonspor'da listeye alınan son isim Anders Dreyer oldu.

ABD'de San Diego forması giyen 28 yaşındaki oyuncu için ateşi yakan bordo-mavililer, MLS ekibiyle temasa geçerek mali şartları sordu.

Karşı taraftan olumlu dönüş yapılması üzerine harekete geçen Karadeniz kulübü, resmi teklif hazırlığına başladı.

İyi bir sağ kanat isteyen teknik direktör Fatih Tekke'nin de beğendiği tecrübeli oyuncunun menajeriyle iletişime geçen Fırtına, ikna sürecini başlattı.

Transferi çok uzatmak istemeyen yönetim, Dreyer'in durumuna göre alternatif isimlere yönelmeye çalışacak.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
