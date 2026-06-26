Trend Galeri Trend Spor Trabzonspor’dan yerli çıkarması! Fatih Tekke onay verdi

Trabzonspor’dan yerli çıkarması! Fatih Tekke onay verdi

Transfer dönemine hızlı bir başlangıç yapan Trabzonspor, yerli rotasyonu için iki hücumcuyu birden gündemine aldı. Fatih Tekke, tecrübeli futbolcuların transferi için onay verdi.

SPOR SERVİSİ
Giriş Tarihi: 25.06.2026 22:03 Güncelleme Tarihi: 26.06.2026 07:16
Trabzonspor’dan yerli çıkarması! Fatih Tekke onay verdi

Yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor'un rotasında iki hücumcu var.

Trabzonspor’dan yerli çıkarması! Fatih Tekke onay verdi

Teknik patron Fatih Tekke'nin onay verdiği ilk isim Yusuf Sarı

Trabzonspor’dan yerli çıkarması! Fatih Tekke onay verdi

Başakşehir ile 2 sezon daha kontratı olan 27 yaşındaki oyuncunun, hücumun iki tarafında da oynaması tercih sebebi oldu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Trabzonspor’dan yerli çıkarması! Fatih Tekke onay verdi

BAŞAKŞEHİR'LE PAZARLIKLAR BAŞLADI

Fatih Tekke, Yusuf'un joker özelliğinden de yararlanmak isterken başkan Ertuğrul Doğan futbolcu için Başakşehir cephesi ile temas kurdu ve pazarlıklar başladı.

Trabzonspor’dan yerli çıkarması! Fatih Tekke onay verdi

EMRE KILINÇ DA RADARDA

Bir diğer çok yönlü oyuncu Emre Kılınç da Fırtına'nın radarında.

Trabzonspor’dan yerli çıkarması! Fatih Tekke onay verdi

31 yaşındaki kanat, geçen sezon 26 maçta oynayıp 2 gol-7 asistlik etki gösterirken sakatlıklardan dolayı bir hayli zorladı.

Trabzonspor’dan yerli çıkarması! Fatih Tekke onay verdi

Bordo-mavililer, Emre için de Samsunspor ile temas kuracak.

Trabzonspor’dan yerli çıkarması! Fatih Tekke onay verdi

YUSUF SARI 9 GOLE ETKİ ETTİ

Yusuf Sarı, geride kalan sezonda Başakşehir'de 28 maçta oynadı ve 1 gol ile 8 asist üretti.

Trabzonspor’dan yerli çıkarması! Fatih Tekke onay verdi

Emre Kılınç'ın Samsunspor ile olan sözleşmesi 2028'de sona erecek.

Trabzonspor’dan yerli çıkarması! Fatih Tekke onay verdi

Yusuf Sarı, daha önce de Trabzonspor forması giymişti.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#TRABZONSPOR #FATİH TEKKE #YUSUF SARI #EMRE KILINÇ #TRANSFER