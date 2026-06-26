Trabzonspor’dan yerli çıkarması! Fatih Tekke onay verdi

Yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor'un rotasında iki hücumcu var. Teknik patron Fatih Tekke'nin onay verdiği ilk isim Yusuf Sarı... Başakşehir ile 2 sezon daha kontratı olan 27 yaşındaki oyuncunun, hücumun iki tarafında da oynaması tercih sebebi oldu. BAŞAKŞEHİR'LE PAZARLIKLAR BAŞLADI Fatih Tekke, Yusuf'un joker özelliğinden de yararlanmak isterken başkan Ertuğrul Doğan futbolcu için Başakşehir cephesi ile temas kurdu ve pazarlıklar başladı. EMRE KILINÇ DA RADARDA Bir diğer çok yönlü oyuncu Emre Kılınç da Fırtına'nın radarında. 31 yaşındaki kanat, geçen sezon 26 maçta oynayıp 2 gol-7 asistlik etki gösterirken sakatlıklardan dolayı bir hayli zorladı. Bordo-mavililer, Emre için de Samsunspor ile temas kuracak. YUSUF SARI 9 GOLE ETKİ ETTİ Yusuf Sarı, geride kalan sezonda Başakşehir'de 28 maçta oynadı ve 1 gol ile 8 asist üretti. Emre Kılınç'ın Samsunspor ile olan sözleşmesi 2028'de sona erecek. Yusuf Sarı, daha önce de Trabzonspor forması giymişti.