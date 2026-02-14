Trend Galeri Trend Spor Trabzonspor’un dev adamı Paul Onuachu! Süper Lig’i sallıyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililerin yıldızı Paul Onuachu formda performansını sürdürdü.

Giriş Tarihi: 14.02.2026 21:31 Güncelleme Tarihi: 14.02.2026 21:32
Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk etti. Trabzonspor'da Paul Onuachu, Fenerbahçe maçını boş geçmedi.

Mathias Lovik'in ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Paul Onuachu, Fenerbahçe filelerini havalandırdı.

F.BAHÇE'DEN İTİRAZ

Fenerbahçeli futbolcular Paul Onuachu'nun golü sonrası hakeme itirazlarda bulundu ancak VAR'dan bir uyarı gelmedi.

Trabzonspor'da Andre Onana ile Fenerbahçe'de Matteo Guendouzi yaşadıkları tartışma nedeniyle sarı kart gördü.

SÜPER LİG'DE ZİRVEDE

Trabzonspor'un yıldızı Paul Onuachu, Fenerbahçe maçında attığı golle bu sezon 16'ncı kez ligde fileleri sarstı.

Bordo-mavililerin yıldızı, Eldor Shomurodov'u geride bırakarak gol krallığı yarışında yeniden zirveye yükseldi.

ÜST ÜSTE 4 MAÇ

Trabzonspor'da Paul Onuachu, Süper Lig'de üst üste 4'üncü maçta fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

Afrika Uluslar Kupası'ndan geri döndükten sonra Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de 4 maça çıkan Paul Onuachu; Kasımpaşa, Antalyaspor, Samsunspor ve Fenerbahçe ağlarını havalandırdı.

Bordo-mavili takımın yıldızı, Türkiye Kupası'nda da 1 gol attı.