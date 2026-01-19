Trabzonspor’un en önemli iki oyuncusunu açıkladı! ‘Mükemmel mücadele’

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kocaelispor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Trabzonspor, 1-0 geriye düştüğü maçta 90+1'inci dakikada galibiyete uzandı. Trabzonspor'un müthiş geri dönüşünü SABAH Spor yazarları İskender Günen ile Mustafa Çulcu kaleme aldı. İSKENDER GÜNEN: OULAI VE FOLCARELLI MÜKEMMELDİ Trabzonspor, 1 puanın bile kazanç olarak görülmesi gereken bir maçta Muçi'nin bireysel becerisiyle attığı golle zorlu bir deplasmandan galibiyetle döndü. Arnavut futbolcu, geldiğinden beri takıma yaptığı katkı tartışılmaz. Kocaelispor kendi sahasında mücadele gücü yüksek ve maç süresince temaslı oynayan bir takım. İlk yarıda her ne kadar Trabzonspor topa sahip olan taraf olsa da hücumda üretkenlikten uzak bir oyun ortaya koydu. Kocaeli'nin çabuk ve hızlı atak girişimlerini gördük. Üçüncü bölgede kaybedilen toplarda önde oynayan Muçi, Oulai, Zubkov ve Augusto'nun oyundan düşmeleri bütün yükü orta alan ve savunmaya bıraktı. Oulai ve Folcarelli şu an Trabzonspor'un en önemli iki oyuncusu. Önden hiçbir yardım gelmediği ve orta sahada eksik yakalandıkları sürelerde bile mükemmel bir mücadele ortaya koydular. Trabzonspor'un yediği gol ise orta alanda Mustafa'nın kaptırdığı toptan sonra 4 kez topu kazanma şansı varken art arda yapılan hatalardan kaynaklandı. İlk yarının son dakikalarında Trabzon'un golünde Augusto'nun mükemmel zamanlaması öne çıktı. Alınan 3 puan, 2. yarıya moralli başlamak için büyük önem taşıyor ama sorunları görmek ve çözüm üretmek gerekiyor. Önce Onana'nın topu oyuna sokarken attığı kendi arkadaşlarını zor durumda bıraktığı paslar var. Önde de çok fazla top kayıpları düşündürücü. İki kenarda ise bu sistemin daha üretken olması için mutlak organize atak girişimleri gerekiyor. Sol kenar en sorunlu bölge, sağ kenarda ise Zubkov yetenekli futbolcu ama daha fazla sorumluluk almak zorunda. MUSTAFA ÇULCU: İKİ POZİSYON DA PENALTI OLMAZ Kocaelispor oyuna daha organize ve baskılı girdi, golü erken buldu. Golden sonra devamlılık gelmedi geriye yaslandı. Oyun kontrolü Trabzonspor'a geçti. Hava şartları ve zemin nedeniyle Muçi ve Oulai gibi oyuncular topla ince işler yapamayınca Trabzonspor yerden oynamayı bırakıp kanatlardan yüksek ortalara döndü ve beraberliği yakaladı. Onuachu'dan seken toplarla attığı gollerine alıştığımız Augusto bu kez kafa ile 9. golünü buldu. Zubkov çok çalıştı. Beklenmedik kaleci ve stoper değişikliği Kocaelispor'u kontrollü oynamaya sevk etti. Karşılıklı ataklar oyunda heyecanı yükseltti. Kadro kalitesi daha yüksek olan Trabzonspor, Muçi ile uzatmalarda galip gelmeyi bildi. Fiziksel temasın çok olduğu oyunda zemin ağırlaştıkça hakem Deniz Kayatepe'nin işi zorlaştı. Nwaiwu ikili mücadelede dönerken Haidara'nın ayağına kazara basıyor, kart olmaz. Oulai'yi formasından çekerek durduran Churlinov'a sözlü ikaz olmaz net sarı göstermeliydi. 40'ta Trabzonspor penaltı bekledi, Muçi kendini kolay bıraktı, devam kararı doğru. 45+2'de Ahmet'in dokunuşunu hisseden Olaigbe itilmiş gibi süsledi, penaltı olmaz, devam kararı doğru. Muçi'ye çıkan sarı yanlış. Muçi'nin golü öncesi atak başlangıç fazında hava topu mücadelesinde ortak topa yükselen iki oyuncunun kafa teması öncesinde Nwaiwu'nin kolu Petkovic'in sırtında ve oyuncuyu bozuyor. Bu faul kararını sahada hakem verecek. VAR karışmaz. Kayatepe iyi götürdüğü maçta bu kararı ile sınıfta kaldı.