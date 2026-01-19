Trabzonspor’un en önemli iki oyuncusunu açıkladı! ‘Mükemmel mücadele’

MUSTAFA ÇULCU: İKİ POZİSYON DA PENALTI OLMAZ

Kocaelispor oyuna daha organize ve baskılı girdi, golü erken buldu. Golden sonra devamlılık gelmedi geriye yaslandı. Oyun kontrolü Trabzonspor'a geçti. Hava şartları ve zemin nedeniyle Muçi ve Oulai gibi oyuncular topla ince işler yapamayınca Trabzonspor yerden oynamayı bırakıp kanatlardan yüksek ortalara döndü ve beraberliği yakaladı. Onuachu'dan seken toplarla attığı gollerine alıştığımız Augusto bu kez kafa ile 9. golünü buldu. Zubkov çok çalıştı. Beklenmedik kaleci ve stoper değişikliği Kocaelispor'u kontrollü oynamaya sevk etti. Karşılıklı ataklar oyunda heyecanı yükseltti. Kadro kalitesi daha yüksek olan Trabzonspor, Muçi ile uzatmalarda galip gelmeyi bildi.