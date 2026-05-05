Trabzonspor’un gözü Benfica’da! Opsiyonlu kiralama formülü

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor'da sezon sonu yaklaşırken transfer çalışmalarına hız verildi. Transfer çalışmaları kapsamında orta saha Ruslan Malinovskyi ve sol kanat Thierry Karadeniz ile şimdiden anlaşmaya varan Trabzonspor, bir takviyeye daha hazırlanıyor. Transferde elini hızlı tutmak isteyen bordo-mavililerin listesindeki yıldız netlik kazandı. CABRAL YENİDEN GÜNDEMDE Trabzonspor'un Benfica forması giyen Sidny Lopes Cabral'ı yeniden gündemine aldığı öğrenildi. Bordo-mavililerin, 23 yaşındaki sağ beki renklerine bağlamakta bu kez oldukça kararlı olduğu aktarıldı. Trabzonspor'un, kiralama ve satın alma opsiyonu gibi çeşitli formüller üzerinde durduğu ifade edildi. SCOUT EKİBİ ÇOK BEĞENDİ Yeşil Burun Adalı futbolcuyu scout ekibinin çok beğendiği öğrenildi. Trabzonspor'un Sidny Lopes Cabral için önümüzdeki günlerde resmi girişimlere başlayacağı vurgulandı. 11 GOLE KATKI SAĞLADI Sidny Lopes Cabral, bu sezon Benfica'da 28 karşılaşmada forma şansı buldu. 23 yaşındaki sağ bek bu süreçte 6 gol ile 5 asist üretti. Sidny Lopes Cabral'ın Benfica ile olan sözleşmesi 2030'da sona erecek. 23 yaşındaki sağ bekin güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor. 6 MİLYON EUROYA İMZA ATTI Trabzonspor'un sezon başında transfer etmek istediği Sidny Lopes Cabral için Benfica, 6 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi.