Trabzonspor’un yıldızına teklif! Opsiyon belli oldu

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor'da transfer çalışmalarının hız kazandığı dönemde dikkat çeken bir gelişme yaşandığı öğrenildi. Bordo-mavililerde bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken genç oyuncuya, Premier Lig ekibini talip olduğu belirtildi. Takvim'in haberine göre; Premier Lig ekibi Bournemouth'un Trabzonspor'dan Arseniy Batagov ile ilgilendiği kaydedildi. TEKLİF YAPILDI Bournemouth'un 23 yaşındaki stoper için resmi teklifini Trabzonspor'a ilettiği aktarıldı. Bournemouth'un Arseniy Batagov için Trabzonspor'a 4 milyon euroluk kiralama bedeli ve 20 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu içeren teklif sunduğu vurgulandı. Trabzonspor ile Bournemouth arasında Arseniy Batagov transferi için görüşmelerin sürdüğü ifade edildi. 21 MAÇTA FORMA GİYDİ Arseniy Batagov, bu sezon Trabzonspor'da 21 müsabakada forma şansı buldu. Ukraynalı stoper bu mücadelelerde 1 gol ve 3 asist üretti. 23 yaşındaki savunmacının Trabzonspor ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. Arseniy Batagov'un güncel piyasa değeri 9 milyon euro. 1.8 MİLYON EUROYA İMZA Trabzonspor, 2024-2025 sezonu başında Arseniy Batagov'u 1 milyon 830 bin euroluk bonservis bedeli karşılığında renklerine bağlamıştı. Dnipro altyapısında yetişen Arseniy Batagov daha sonra Polissya ve Zorya Luhansk formaları giydi.