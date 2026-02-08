Trabzonspor’un yıldızları Samsunspor maçında hayran bıraktı! ‘Büyük bir yetenek’

Süper Lig'in 21. haftasında Samsunspor ile Trabzonspor kozlarını paylaştı. Trabzonspor, Samsunspor deplasmanından 3-0 galip ayrıldı. Trabzonspor'un galibiyetini SABAH Spor yazarları Mustafa Çulcu ve İskender Günen mercek altına aldı. İSKENDER GÜNEN: MUCI ETKİSİ Samsunspor gibi deplasmanda zorlu bir rakip önünde Trabzonspor'un mücadele gücüne saygı duyulmalı. Çünkü sakatlıklar dolayısıyla eksilmeler yaşandığı bir süre ve kadro zenginliğinin oluşmadığı bir takım var. Oyunun ilk 15 dakikası dışında oyunu istediği gibi yönlendiren, üstünlüğünü rakibine kabul ettiren bir Trabzonspor vardı. Rakibin atak girişimleri sadece Trabzonspor'un kaptırdığı toplarla gerçekleşti. Orta alanda Oulai büyük bir yetenek. Aldığı her topu olumlu kullandı. Sakin ve akılcı bir oyun ortaya koydu. Onuachu bu takım için olmazsa olmaz bir isim. Yaptığı katkı ve her maç attığı gollerle öne çıktı ama söz edilmesi gereken iki isim var: Muçi ve Mustafa... Muçi, Beşiktaş'ta istenilen performansı veremedikten sonra Fatih Tekke'nin ısrarcı olarak Trabzonspor'a kattığı bir futbolcu. Gelinen noktada teknik adam-oyuncu arasındaki güvenin ne kadar önemli olduğu öne çıkıyor. Takıma büyük katkılar yaptı. Onuachu'nun attığı golde pası veren isimdi. İlk devre ofsayttan sayılmayan golün asistini yapan, Mustafa'yı da gollük pozisyona sokan pasın sahibiydi. Mustafa ise nerede görev verilirse verilsin her zaman büyük bir sorumluluk içerisinde mücadele gücünü sahaya yansıtıyor. Dün de sol kanatta ofansif olarak büyük katkı yapacağının mesajlarını verdi. Sonuçtan bağımsız olarak oyun, kazanma arzusu ve sorumluluk anlayışı yarınlar için umut veriyor. MUSTAFA ÇULCU: HAKEM İYİYDİ Trabzonspor, güçlü rakibine karşı oyunun başında pas oyunu oynayacak alan ve boşluk bulmakta zorlandı, ilerleyen dakikalarda üstünlüğü ve kontrolü eline aldı. Ya Muçi ile uzaktan şutla ya da Onuachu'yu topla buluşturarak golü bulacaktı. Araştırdı, evirdi, çevirdi çareyi yüksek topla Onuachu'yu buluşturarak golü buldu. Zubkov'un yokluğunda Augusto sağ kanatta etkisizdi. Mustafa sol önde başladı, ilk anlarda yerini yadırgasa da sonra etkili oldu. Samsunspor, ikinci yarı panikle oynamaya başladı, basit top kayıpları yaptı. Trabzonspor oynadığı akıl dolu futbolla kazanıp Fenerbahçe maçı öncesinde öz güven buldu. Alper Akarsu'nun geçen haftaki berbat yönetiminden sonra bu maça atanması, adalet terazisini ve görev dağılım barışını yerle bir etti, vicdanları sızlattı! Maçın ilk dakikasında Batagov'u sözlü ikaz etti. Folcarelli'ye çıkan sarı doğru. Ntcham'a çıkan sarı gereksiz lakin Muçi'yi sarılıp savurup atan Tomasson'a mutlak sarı göstermeliydi, göstermedi. Onuachu'nun 38'de attığı gol açık ofsayt, iptal doğru. 54'te atak başlangıç fazında Chibuike, rakip Ndiaye'nin ayağına basıp faul yaparak topu kazandı. Devamında Onuachu gol attı. Doğru VAR müdahalesi geldi. Sahada önündeki faulü göremeyen hakem, ekranda gördü. İptal doğru ama Chibuike'ye sarıyı unuttu! 59'da Samsunspor'un golünde Ndiaye açık ofsayt, iptal doğru. 70 ve 87'de Samsunspor penaltılar bekledi, devam kararları ve 90'da Soner elle oynayınca Trabzon lehine verilen penaltı doğru. Hakem geçen haftaya göre başarılıydı.