Trabzonspor’un yıldızları Samsunspor maçında hayran bıraktı! ‘Büyük bir yetenek’

Orta alanda Oulai büyük bir yetenek. Aldığı her topu olumlu kullandı. Sakin ve akılcı bir oyun ortaya koydu. Onuachu bu takım için olmazsa olmaz bir isim. Yaptığı katkı ve her maç attığı gollerle öne çıktı ama söz edilmesi gereken iki isim var: Muçi ve Mustafa…