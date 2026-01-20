Trend Galeri Trend Spor Transferde En-Nesyri sürprizini resmen duyurdular! İngiliz devinin tavrı Fenerbahçe'ye yaradı...

Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'nin golcüsü Youssef En-Nesyri hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. İngilizler, takımdan ayrılması gündemde olan Faslı yıldız için devreye giren kulübü duyurdular. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 20.01.2026 19:18 Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 19:23
Süper Lig'in 18.haftasında Alanyaspor'u 3-2 yenen Fenerbahçe'de moraller tavan yaparken, transferde de çalışmalar hız kazandı.

Sarı-lacivertliler ara transferde; Matteo Guendouzi, Mert Günok ve Anthony Musaba'yı kadrosuna güçlendirdi.

Kanarya, Domenico Tedesco'nun takviye talep ettiği diğer bölgeler için de temaslarını sıklaştırmış durumda.

Öte yandan, kadroya dahil edilecek isimlerin yanı sıra, ayrılacak futbolcuların durumu da merak ediliyor.

Bu isimlerin başında gelen oyunculardan olan Youssef En-Nesyri ile ilgili de sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

MATETA'DAN VAZGEÇTİLER

The Athletic'in haberine göre Juventus, İngiltere Premier League temsilcisi Crystal Palace forması giyen Mateta transferinden yüksek bonservis beklentisi nedeniyle vazgeçti.

ROTA EN-NESYRI'YE DÖNDÜ

Haberde siyah-beyazlıların, Fenerbahçe'de forma giyen Faslı santrfor Youssef En-Nesyri için teklif yapmayı düşündüğü aktarıldı.

ÜÇ TAKIM DAHA DEVREDE

Öte yandan golcü oyuncuyla Nottingham Forest ve Everton'ın yanı sıra İtalya'dan Napoli'nin de ilgilendiği iddia ediliyor.

25 MAÇTA FORMA GİYDİ

Youssef En-Nesyri, bu sezon sarı-lacivertli forma altında 25 karşılaşmada forma giydi ve 1.779 dakika süre aldı.

PERFORMANSI

En-Nesyri, bu müsabakalarda tüm kulvarlarda toplamda 8 gol kaydederken, 1 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi.

SÖZLEŞME DURUMU

Faslı oyuncunun, sarı-lacivertli takımla olan mevcut sözleşmesi, 30 Haziran 2029 tarihine kadar devam ediyor.

MİLLİ FORMAYLA 92 MAÇ

Fas Milli Takım formasını da 92 kez terleten En-Nesyri, 5.527 dakika süre aldı ve 25 gol-6 asistlik performans sergiledi.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre, 28 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeri ise 22 milyon Euro olarak gösteriliyor.