Trend
Galeri
Trend Spor
Transferde En-Nesyri sürprizini resmen duyurdular! İngiliz devinin tavrı Fenerbahçe'ye yaradı...
Transferde En-Nesyri sürprizini resmen duyurdular! İngiliz devinin tavrı Fenerbahçe'ye yaradı...
Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'nin golcüsü Youssef En-Nesyri hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. İngilizler, takımdan ayrılması gündemde olan Faslı yıldız için devreye giren kulübü duyurdular. İşte son dakika haberinin detayları...
Giriş Tarihi: 20.01.2026 19:18
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 19:23