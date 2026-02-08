Trendyol 1. Lig güncel puan durumu! Süper Lig yarışı, lider kim?

Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren takımların yer aldığı Trendyol 1. Lig'de 24. hafta heyecanı tek maç haricinde tamamlandı. Oynanan müsabakalar sonrasında Trendyol 1. Lig'de puan durumu güncellendi. Amedspor, zirvedeki yerini korudu. Küme düşme hattındaki durum dikkat çekti. İşte Trendyol 1. Lig'de güncel puan durumu... 1- Amedspor | 49 puan 2- Esenler Erokspor | 47 puan 3- Erzurumspor FK | 45 puan (1 maçı eksik) 4- Bodrum FK | 42 puan 5- Çorum FK | 41 puan 6- Pendikspor | 39 puan 7- Iğdır FK | 37 puan 8- Ankara Keçiörengücü | 36 puan 9- Bandırmaspor | 36 puan 10- Boluspor | 35 puan 11- Vanspor FK | 34 puan 12- Manisa FK | 34 puan 13- İstanbulspor | 32 puan 14- Sivasspor | 30 puan 15- Sarıyer | 30 puan 16- Ümraniyespor | 28 puan 17- Serikspor | 26 puan 18- Sakaryaspor | 23 puan (1 maçı eksik) 19- Hatayspor | 7 puan 20- Adana Demirspor | -28 puan