Trendyol 1. Lig güncel puan durumu! Süper Lig yarışı, lider kim?

Giriş Tarihi: 08.02.2026 23:18 Güncelleme Tarihi: 08.02.2026 23:20
Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren takımların yer aldığı Trendyol 1. Lig'de 24. hafta heyecanı tek maç haricinde tamamlandı. Oynanan müsabakalar sonrasında Trendyol 1. Lig'de puan durumu güncellendi. Amedspor, zirvedeki yerini korudu. Küme düşme hattındaki durum dikkat çekti. İşte Trendyol 1. Lig'de güncel puan durumu…

1- Amedspor | 49 puan

2- Esenler Erokspor | 47 puan

3- Erzurumspor FK | 45 puan (1 maçı eksik)

4- Bodrum FK | 42 puan

5- Çorum FK | 41 puan

6- Pendikspor | 39 puan

7- Iğdır FK | 37 puan

8- Ankara Keçiörengücü | 36 puan

9- Bandırmaspor | 36 puan

10- Boluspor | 35 puan

11- Vanspor FK | 34 puan

12- Manisa FK | 34 puan

13- İstanbulspor | 32 puan

14- Sivasspor | 30 puan

15- Sarıyer | 30 puan

16- Ümraniyespor | 28 puan

17- Serikspor | 26 puan

18- Sakaryaspor | 23 puan (1 maçı eksik)

19- Hatayspor | 7 puan

20- Adana Demirspor | -28 puan