Trendyol 1. Lig güncel puan durumu! Zirvede dev yarış

Trendyol 1. Lig'de takımlar Süper Lig için nefes kesen yarışını sürdürüyor. 1. Lig'de 22'nci hafta heyecanı 1 maç haricinde tamamlandı. İşte Trendyol 1. Lig'de 22. haftada oluşan puan durumu... 1- Amedspor | 43 puan 2- Erzurumspor FK | 42 puan 3- Esenler Erokspor | 41 puan 4- Pendikspor | 38 puan 5- Çorum FK | 38 puan 6- Bodrum FK | 33 puan (1 maçı eksik) 7- Ankara Keçiörengücü | 33 puan 8- Bandırmaspor | 33 puan 9- Iğdır FK | 33 puan 10- Boluspor | 32 puan 11- Vanspor FK | 31 puan 12- Manisa FK | 30 puan 13- Sivasspor | 29 puan 14- İstanbulspor | 28 puan 15- Ümraniyespor | 27 puan 16- Sarıyer | 27 puan 17- Serik Spor | 26 puan 18- Sakaryaspor | 23 puan (1 maçı eksik) 19- Hatayspor | 7 puan 20- Adana Demirspor | -28 puan