Trend Galeri Trend Spor Trendyol 1. Lig güncel puan durumu! Zirvede dev yarış

Trendyol 1. Lig'de 22. hafta heyecanı 1 maç hariç geride kaldı. 1. Lig'de 22'nci haftanın lideri belli oldu.

Giriş Tarihi: 26.01.2026 01:17 Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 01:25
Trendyol 1. Lig'de takımlar Süper Lig için nefes kesen yarışını sürdürüyor. 1. Lig'de 22'nci hafta heyecanı 1 maç haricinde tamamlandı. İşte Trendyol 1. Lig'de 22. haftada oluşan puan durumu…

1- Amedspor | 43 puan

2- Erzurumspor FK | 42 puan

3- Esenler Erokspor | 41 puan

4- Pendikspor | 38 puan

5- Çorum FK | 38 puan

6- Bodrum FK | 33 puan (1 maçı eksik)

7- Ankara Keçiörengücü | 33 puan

8- Bandırmaspor | 33 puan

9- Iğdır FK | 33 puan

10- Boluspor | 32 puan

11- Vanspor FK | 31 puan

12- Manisa FK | 30 puan

13- Sivasspor | 29 puan

14- İstanbulspor | 28 puan

15- Ümraniyespor | 27 puan

16- Sarıyer | 27 puan

17- Serik Spor | 26 puan

18- Sakaryaspor | 23 puan (1 maçı eksik)

19- Hatayspor | 7 puan

20- Adana Demirspor | -28 puan