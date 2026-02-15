Trendyol 1. Lig puan durumu! 25. hafta bitti, lider değişti

Süper Lig'e yükselme bileti arayan takımların mücadele ettiği Trendyol 1. Lig'de güncel puan durumu netlik kazandı. 25. hafta maçları sonrası zirve yarışı kızıştı. Trendyol 1. Lig'de güncel puan durumu belli oldu. İşte şampiyonluk yarışı ve küme düşme hattında son tablo... 1- Erzurumspor FK | 51 puan 2- Esenler Erokspor | 50 puan 3- Amedspor | 50 puan 4- Bodrum FK | 45 puan 5- Pendikspor | 42 puan 6- Çorum FK | 41 puan 7- Boluspor | 38 puan 8- Iğdır FK | 38 puan 9- Ankara Keçiörengücü | 36 puan 10- Bandırmaspor | 36 puan 11- Vanspor FK | 35 puan 12- İstanbulspor | 35 puan 13- Manisa FK | 34 puan 14- Sivasspor | 31 puan 15- Sarıyer | 30 puan 16- Ümraniyespor | 29 puan 17- Serik Spor | 29 puan 18- Sakaryaspor | 24 puan 19- Hatayspor | 7 puan 20- Adana Demirspor | -40 puan