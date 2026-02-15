Trendyol 1. Lig puan durumu! 25. hafta bitti, lider değişti

Süper Lig'e yükselme bileti arayan takımların mücadele ettiği Trendyol 1. Lig'de güncel puan durumu netlik kazandı. 25. hafta maçları sonrası zirve yarışı kızıştı. Trendyol 1. Lig'de güncel puan durumu belli oldu. İşte şampiyonluk yarışı ve küme düşme hattında son tablo…