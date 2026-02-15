Trend Galeri Trend Spor Trendyol 1. Lig puan durumu! 25. hafta bitti, lider değişti

Trendyol 1. Lig puan durumu! 25. hafta bitti, lider değişti

Trendyol 1. Lig'de 25. hafta heyecanı geride kaldı. Oynanan maçlar sonrası zirve yarışı kızıştı. Amedspor, Erzurumspor FK ve Esenler Erokspor'un puanları güncellendi.

Giriş Tarihi: 15.02.2026 20:54
Süper Lig'e yükselme bileti arayan takımların mücadele ettiği Trendyol 1. Lig'de güncel puan durumu netlik kazandı. 25. hafta maçları sonrası zirve yarışı kızıştı. Trendyol 1. Lig'de güncel puan durumu belli oldu. İşte şampiyonluk yarışı ve küme düşme hattında son tablo…

1- Erzurumspor FK | 51 puan

2- Esenler Erokspor | 50 puan

3- Amedspor | 50 puan

4- Bodrum FK | 45 puan

5- Pendikspor | 42 puan

6- Çorum FK | 41 puan

7- Boluspor | 38 puan

8- Iğdır FK | 38 puan

9- Ankara Keçiörengücü | 36 puan

10- Bandırmaspor | 36 puan

11- Vanspor FK | 35 puan

12- İstanbulspor | 35 puan

13- Manisa FK | 34 puan

14- Sivasspor | 31 puan

15- Sarıyer | 30 puan

16- Ümraniyespor | 29 puan

17- Serik Spor | 29 puan

18- Sakaryaspor | 24 puan

19- Hatayspor | 7 puan

20- Adana Demirspor | -40 puan